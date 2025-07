Wimbledon: Sabalenka mit Mühe weiter, Laura Siegemund überrascht

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat erneut einen Satz zittern müssen, am Ende aber siegte sie in zwei Durchgängen gegen Marie Bouzkova. Derweil sorgte Laura Siegemund für eine Überraschung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.07.2025, 16:36 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka reiht sich nicht ein in das allgemeine Favoritensterben beim Wimbledonturnier 2025. Die Nummer 1 der Welt behielt gegen die Tschechin Marie Bouzkova mit 7:6 (4), 6:4 die Oberhand.

Allerdings wehrte sich Bouzkova stark, vor allem im ersten Satz - hier servierte sie beim Stand von 6:5 zum Satzgewinn. Sabalenka aber zog rechtzeitig an. Im zweiten Satz dann legte sie eine starke Performance hin.

Nun folgt ein Schlagerspiel für die Belarussin, so oder so: In Runde 3 geht's entweder gegen Marketa Vondrousova, Wimbledon-Siegerin 2023, oder Lokalmatadorin Emma Raducanu, Siegerin bei den US Open 2021.

Sabalenka: “Hoffentlich keine Überraschungen mehr”

“Es war eine harte Schlacht, ich bin sehr happy, dass ich gewonnen habe”, sagte Sabalenka. Vor allem beim Break Rückstand zeigte Sabalenka kämpferische Qualitäten. “Bis dahin war mein Return nicht gut genug, um ihr den Aufschlag abzunehmen.”

Die vielen Niederlagen der gesetzten Kolleginnen hat Sabalenka natürlich mitbekommen; schade sei das, sagte sie. Aber: Es sei in solchen Phasen am besten, auf sich selbst zu schauen. “Ich hoffe, es gibt jetzt keine Überraschungen mehr für den Rest des Turniers", frotzelte Sabalenka - der Witz brauchte eine Weile, bis er zündete. “Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine”, half sie etwas nach.

Laura Siegemund in Runde 3

Für keine riesige Sensation, aber doch für eine nette Überraschung aus deutscher Sicht sorgte Laura Siegemund. Die unermüdliche 37-Jährige schlug Leylah Fernandez, die Nummer 29 des Turniers, mit 6:2, 6:3. Siegemund steht damit erstmals in ihrer Karriere in Runde 3 beim Wimbledon-Turnier.

Dort wird es noch eine Stufe schwieriger: Siegemund trifft dann auf die amtierende Australian-Open-Siegerin Madison Keys. Ein Sieg gegen die US-Amerikanerin würde sich gnadenlos in die großen Upsets des Turniers einreihen.