Wimbledon 2022 live: Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner spielen heute um einen Viertelfinalplatz in Wimbledon 2022. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2022, 09:57 Uhr

Wer auch immer dieses Match der beiden Youngster gewinnt, darf sich auf eine zweifelhafte Belohnung freuen: nämlich auf ein Viertelfinale gegen Novak Djokovic. So dieser erwartungsgemäß gegen Tim van Rijthoven gewinnt.

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben bislang zwei Mal gegeneinander gespielt, beide Partien gingen an den Spanier: 2019 beim Challenger in Alicante auf Sand, 2021 beim Masters-1000er in der Halle von Paris-Bercy.

Alcaraz vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon