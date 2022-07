Wimbledon 2022 live: Novak Djokovic vs. Cameron Norrie im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Halbfinale in Wimbledon 2022 auf Cameron Norrie. Das Match gibt es ab ca.15:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2022, 11:17 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist gegen Cameron Norrie klarer Favorit

Djokovic und Norrie haben erst einmal gegeneinander gespielt, das war 2021 bei den ATP Finals in Turin. Damals hatte sich der Serbe ganz klar mit 6:2 und 6:1 durchgesetzt. Nicht nur aufgrund dieses Ergebnisses geht Djokovic auch als Favorit in die Partie auf dem Centre Court.

Denn obwohl beide Spieler in ihren Viertelfinal-Auftritten über fünf Sätze mussten, so hinterließ Djokovic, der einen 0:2-Satzrückstand gegen Jannik Sinner fast spielerisch leicht wettmachte, den deutlich besseren Eindruck. Norrie schleppte sich gegen David Goffin gerade mal so über die Ziellinie.

Djokovic vs. Norrie - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie gibt es ab 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon