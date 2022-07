Wimbledon 2022 live: Oscar Otte vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Oscar Otte trifft in der dritten Runde in Wimbledon 2022 auf Carlos Alcaraz. Das Match gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2022, 11:49 Uhr

© Getty Images Oscar Otte bekommt es heute mit Carlos Alcaraz zu tun

Einen aufschlagstarken deutschen Spieler hat Carlos Alcaraz in Wimbledon 2022 schon besiegt: In Runde eins setzte sich der Spanier in fünf knappen Sätzen gegen Jan-Lennard Struff durch. Der Sieg gegen Tallon Griekspoor in Runde zwei ging da schon leichter von der Hand.

Oscar Otte dagegen hat seine grundsätzlich sehr gute Form noch gar nicht unter Beweis stellen müssen. Denn in Runde eins bot Gegner Peter Gojowczyk keine gute Leistung, Christian Harrison musste in Runde zwei nach vier Spielen aufgeben.

Otte vs. Alcaraz - wo es einen Liveticker gibt

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Oscar Otte gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky. Die Partie ist als dritte nach 14 Uhr auf dem Court 1 angesetzt.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon