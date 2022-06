Auch der Start in die Rasensaison lief für Cerúndolo ohne grosse Erfolge. Beim ATP 500 Turnier in London schaffte er es zwar noch in die zweite Runde, in Eastbourne war dann in der ersten Runde schon Schluss gegen Tommy Paul. Sein bestes Ergebnis diese Jahr holte sich der 23-Jährige auf dem Hartplatz. In Miami kam er bis ins Halbfinale und scheiterte dort an Casper Ruud.