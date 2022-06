Wimbledon 2022: Nick Kyrgios behält weiße Fünf-Satz-Weste

Nick Kyrgios ist mit einem Fünf-Satz-Erfolg gegen Paul Jubb in die zweite Runde des Wimbledon-Turniers 2022 eingezogen. Über die volle Distanz ist der Australier beim Rasenklassiker noch ungeschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2022, 17:06 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios - in Fünf-Satz-Matches in Wimbledon weiterhin makellos

Ja, es hat sogar einen Moment gegeben in diesem Match auf dem Court 3, in dem Nick Kyrgios mit Stuhlschiedsrichterin Marija Cicak fast ein wenig geschäkert hat. Die erfahrene Spielleiterin hat schon ganz anderen Situationen bewältigt als den nörgelnden Kyrgios, den sie gegen Ende des ersten Satzes im Match gegen Paul Jubb gleich einmal verwarnen musste: Da drosch der Australier einen Ball nämlich in Richtung des Restaurants im Spielerbereich, auf Nimmerwiedersehen.

Dass sich Kyrgios gegen den Lokalmatador Jubb schließlich mit 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3) und 7:5 durchsetzen konnte, hing aber nicht nur wegen des Dauerdialogs zwischen dem Mann aus Canberra und Cicak an einem seidenen Faden. Kyrgios schaffte es nämlich nicht, beim Stand von 5:3 im fünften Satz auszuservieren. Jubb gelang das Rebreak, wenige Augenblicke später hatte der mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommene Brite sogar eine Chance zum 6:5. Kyrgios parierte und sicherte sich doch noch einen Platz in Runde zwei.

Kyrgios in Wimbledon in Fünf-Satz-Matches makellos

In einem Tableau, das sich nun auch in der unteren Hälfte immer mehr lichtet: Denn nach Marin Cilic am Montag musste auch Vorjahresfinalist Matteo Berrettini wegen einer Corona-Infektion absagen. Diese Vakanzen im Raster betreffen Kyrgios aber noch nicht: Denn er muss in Runde zwei erst einmal gegen entweder Filip Krajinovic oder den jungen Tschechen Jiri Lehecka ran, danach voraussichtlich gegen Stefanos Tsitsipas. Spätestens gegen den Griechen muss dann eine klare Leistungssteigerung her.

Immerhin hat Nick Kyrgios seine weiße Weste in Sachen Fünf-Satz-Matches in Wimbledon behalten. Alle fünf Partien, die über die volle Distanz gingen, hat er gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon