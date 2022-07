Wimbledon 2022: Novak Djokovic im serbischen Duell gnadenlos

Novak Djokovic ist ohne Probleme in das Achtelfinale in Wimbledon 2022 eingezogen. Der Titelverteidiger besiegte seinen serbischen Landsmann Miomir Kecmanovic mit 6:0, 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2022, 18:14 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist problemlos in das Achtelfinale in Wimbledon 2022 eingezogen

Keine halbe Stunde war im zweiten Match auf dem Centre Court in Wimbledon an diesem Freitag gespielt - und da hatte Novak Djokovic gegen Miomir Kecmanovic schon den ersten Satz mit 6:0 in der Tasche. Danach ließ es der Titelverteidiger etwas ruhiger angehen, gestattete seinem jüngeren Landsmann beim Stand von 5:2 im dritten Durchgang sogar noch einmal ein erstes Rebreak. Danach war aber nichts mehr zu holen - Djokovic gewann mit 6:0, 6:3 und 6:4.

Im Achtelfinale am Sonntag trifft Djokovic nun auf den niederländischen Überraschungsmann Tim van Rijthoven, der sich gegen Nikoloz Basilashvili glatt in drei Sätzen behaupten konnte. Van Rijthoven, mit einer Wildcard ins Turnier gekommen, hat vor wenigen Tagen in ´s-Hertogenbosch sensationell seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert. Mit einem glatten Finalerfolg gegen Daniil Medvedev, der in Wimbledon bekanntlich nicht starten darf.

Ebenfalls schon fix im Achtelfinale sind zwei US-Amerikaner: Frances Tiafoe besiegte Alexander Bublik und wartet auf den Sieger der Partie zwischen David Goffin und Ugo Humbert. Und Tommy Paul hatte mit Jiri Vesely keine Probleme, spielt nun entweder gegen Cameron Norrie oder Steve Johnson.

