Wimbledon 2022: Warum nicht wieder Simona Halep?

Simona Halep (WTA-Nr. 18) hat sich leise, aber dominant ins Viertelfinale von Wimbledon gespielt. Nach ihrer Glanzleistung gegen Paula Badosa ist klar: Mit Halep als Titelanwärterin ist zu rechnen!

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 05.07.2022, 10:38 Uhr

© Getty Images

Simona Halep schwebt wieder übers Gras. Links, rechts, vor, zurück, und sie spielt wieder Simona-Halep-Tennis. Absorbiert das Tempo, wenn von der Gegenseite etwas kommt, sie verändert die Richtung der Bälle, wie es ihr passt. Und wenn sie dann die Offensive übernommen hat, verteilt sie, links, rechts, links, rechts... bis der Punkt durch ist.

Paula Badosa hat sie im Achtelfinale genau so demoralisiert, 6:2, 6:1 hieß es da nach einer Stunde, auch wenn Badosas Schläge deutlich härter klangen - aber auch deutlich öfters im Aus landeten.

Halep spielt wieder Wimbledon-2019-Tennis: Damals hatte sie im Finale das vielleicht beste Match ihrer Laufbahn hingelegt gegen Serena Williams, zum recht überraschenden Wimbledontitel, wo man sie doch eigentlich schön in die Sandplatz-Schublade gesteckt hat.

Aber der Rasen: "Er ist kein einfacher Belag", erklärte sie am Montag, "es muss Klick machen, man muss sich daran gewöhnen." Warum sie ihn so gerne mag? "Weil er schnell ist, denke ich", so Halep. "Ich spüre ihn. Fühle mich stabil. Meine Beine sind ziemlich stark für den Belag." Und als sie weiterphilosophierte, sagte sie dann auch: "Es ist in mir drin."

Haleps Erfolgsgeheimnis: Harte Arbeit

Halep hatte nach mehreren Monaten verletzungsbedingter Auszeit in 2021 große Zweifel gehegt, nun steckt sie wieder voller Selbstvertrauen. Das gar nicht so geheime Geheimnis: "Ich arbeite hart, jeden Tag", erklärte sie, "und ich spüre, wenn ich das tue, werde ich besser."

Ein Blick auf ihre letzten Ergebnisse bestätigen genau das: In Birmingham und Bad Homburg hatte sich Halep jeweils ins Halbfinale gespielt, in ihren vier Wimbedonmatches gerade mal 22 Spiele abgegeben. Im Viertelfinale geht's nun gegen Amanda Anisimova, gegen die sie zuletzt in Bad Homburg glatt mit 6:2, 6:1 gewonnen hatte.

Selbstvertrauen hin und her, zu großen Worten hat das Halep noch nie verführt. Ein anderes Match werde das als jenes in Bad Homburg, "ich erwarte ein schweres Spiel".

Aber natürlich sei sie bereit.