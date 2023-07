Wimbledon 2023: 17-jähriger Henry Searle lässt die Briten hoffen

Henry Searle könnte morgen der erste Brite seit 1952 werden, der in Wimbledon den Junioren-Titel holt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2023, 18:51 Uhr

No, schau: Die vielen Millionen Pfund Sterling, die der britische Tennisverband in seinen Nachwuchs pulvert, könnten in diesem Jahr in Wimbledon dann doch einmal Früchte tragen. Denn mit dem 17-jährigen Henry Searle, geboren in Wolverhampton, ist ein Junior nur noch einen Sieg vom Championat entfernt.

Searle gewann sein Halbfinale gegen Cooper Williams aus den USA mit 7:6 (4) und 6:3. Im Endspiel wartet nun der Russe Yaroslav Denim auf den Lokalmatador.

Bei den Mädchen gab es am Halbfinaltag eine kleine Überraschung: Alina Korneeva, die in diesem Jahr schon bei den Australian Open und in Roland Garros siegreich geblieben war, verlor gegen die Tschechin Nikola Bartunkova mit 4:6 und 6:7 (2). Bartunkova spielt im Finale gegen die an Position zwei gesetzte Clervie Ngounoue.