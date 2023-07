Wimbledon 2023: Berrettini meldet sich zurück, Rublev und Musetti stark

Matteo Berrettini hat endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu verbuchen gehabt. Der Römer besiegte in der ersten Runde von Wimbledon 2023 Landsmann Lorenzo Sonego in vier Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2023, 19:00 Uhr

© Getty Images Lorenzo Sonego und Matteo Berrettini am Donnerstag in Wimbledon

Es waren keine schönen Szenen, die sich da vor ein paar Wochen in Stuttgart abgespielt hatten: Matteo Berrettini, der Titelverteidiger bei den BOSS Open, musste sich in Runde eins seinem italienischen Landsmann Lorenzo Sonego mit 1:6 und 2:6 geschlagen geben. Und verließ den Center Court beim TC Weißenhof mit Tränen in den Augen. Es war der erste Auftritt von Berrettini nach seinem Zweitrunden-Sieg gegen Francisco Cerundolo in Monte-Carlo gewesen, dazwischen musste der 27-Jährige, mal wieder, aufgrund einer Verletzung pausieren.

Und jetzt also wieder gegen Sonego, diesmal auf Court 12 in Wimbledon. In einer Partie, die sich wegen der vielen Regenunterbrechungen über mehrere Tage hinzog. Und die am Ende doch ein gutes Ende für den Wimbledon-Finalisten von 2021 fand. Berrettini gewann mit 6:7 (5), 6:3, 7:6 (7) und 6:3.

Zverev schwärmt von Berrettini

Nächster Gegner wird Alex de Minaur sein, die Nummer 15 des Turniers. Und danach würde Alexander Zverev warten, der mit Berrettini vor Beginn der Veranstaltung ausführlich trainiert hat. Und beeindruckt war. Berrettini sei schon wieder in Topform, serviere konstant mit 235 km/h, erklärte Zverev mit ernster Miene. Vor ihm habe er wirklich Respekt.

Mit Lorenzo Musetti blieb am Donnerstag ein weiterer Italiener erfolgreich. Das 6:4, 6:3 und 6:1 gegen Jaume Munar bedeutete für Musetti indes schon den Einzug in Runde drei, wo Hubert Hurkacz wartet. Ebenfalls schon unter den letzten 32 ist Andrey Rublev nach einem Vier-Satz-Sieg gegen Landsmann Aslan Karatsev.

Hier das Einzel-Tableau der Männer