Wimbledon 2023: Daniil Medvedev vs Christopher Eubanks im TV, Livestream, Liveticker

Daniil Medvedev (ATP-Nr. 3) trifft im Wimbledon-Viertelfinale 2023 auf Überraschungsmann Christopher Eubanks (ATP-Nr. 43) - ab 15.30 Uhr live auf Sky / WOW im TV und Livestream. Und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.07.2023, 10:52 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev, Christopher Eubanks

"Meddy" will sein erstes Wimbledon-Halbfinale erreichen, bevor es wieder auf den geliebten Hartplatz geht, Sensationsmann Christopher Eubanks hat endlich den Glauben an sich gefunden und will das auch.

Medvedev war bislang ein Mal ins Achtelfinale auf dem Heiligen Rasen gekommen, 2021 war das. Das Viertelfinale ist also sein größter Erfolg bislang. Und gegen Eubanks ist er natürlich der Favorit.

Eubanks entzückt Wimbledon!

Aber, überhaupt, Eubanks: Er ist die Gute-Laute-Story des diesjährigen Wimbledonturniers. Gedanken zurück: Anfang des Jahres stand der noch außerhalb der Top 100, hatte vor einiger Zeit noch überlegt, den Job als Tennisprofi bald hinzuschmeißen und sich auf Kommentieren/Analysieren beim US-amerikanischen Tennis Channel zu konzentrieren.

Und dann lief es. Auch auf Gras, das er noch vor einem Monat so gar nicht mochte. Kim Clijsters aber redete ihm gut zu, es folgten gut Auftritte in Stuttgart und Halle. Und der überraschende Turniersieg in Mallorca. Und nun dieser Auftritt in Wimbledon, wo er spektakuläres Tennis spielt, mit dem starken Aufschlag, dem Weg ans Netz, dem Rückhand-Return-Blocker.

Ob Coco Gauff auch gegen Medvedev wieder in seiner Box sitzt? Die - und Naomi Osaka -, so erklärt es Eubanks, hätte nämlich schon immer gut zugeredet (obwohl viele Jahre jünger), vom Selbstverständnis der beiden habe er sich nun etwas abgeschaut. Und glaube endlich auch an sich.

Haben Medvedev und Eubanks schon gegeneinander gespielt?

Ja, beide haben ein Mal gegeneinander gespielt, im Frühjahr beim Masters-Turnier in Miami auf Hartplatz. Damals gewann Medvedev in zwei Sätzen.

Wann spielt Medvedev gegen Eubanks?

Das Wimbledon-Viertelfinale zwischen Daniil Medvedev und Christopher Eubanks ist als zweites Match nach 14 Uhr auf Court 1 angesetzt. Sky / WOW übertragen im Fernsehen und Livestream, wir haben für euch den Liveticker!