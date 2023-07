Wimbledon 2023: Elina Svitolina vs Marketa Vondrousova im TV, Livestream, Liveticker

Elina Svitolina trifft im ersten Halbfinale beim Wimbledon-Turnier auf Marketa Vondrousova - ab 14.30 Uhr live im TV und Livestream auf SKy / WOW und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.07.2023, 16:24 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina, Marketa Vondrousova

Kann Elina Svitolina das komplette Wimbledon-Märchen schreiben in 2023? Warum nicht: Im Halbfinale steht sie schon, als Wildcard-Starterin, nur knappe drei Monate nach ihrer Rückkehr aus der Babypause.

Die habe sie genutzt, um an ihrem Spiel zu arbeiten, erklärte sie nach dem Halbfinalinzug. Mit Coach Raemon Sluiter habe sie viel über Spielweisen gesprochen, man habe drei, vier Monate gehabt, um am Spiel zu arbeiten - statt wie sonst nur wenige Wochen bis zum nächsten Turnier. Sie habe also ihr Spiel ergänzt, neue Dinge eingeführt.

Einziger Malus: Das Harry-Styles-Konzert, das sie besuchen wollte, muss nun warten. Zumal die nach dem Turnier auch ihre Tochter wieder sehen wolle. Auf die passt aktuell Gatte Gael Monfils auf.

Vondrousova: Ihr Mann muss auf die Katze aufpassen

Marketa Vondrousova ist eine ebenso große Überraschung. Sie stand 2019 zwar im Finale der French Open, hatte auf Rasen aber bislang nicht überzeugt, bis zu diesem Jahr. Und ist davon ebenso überrascht.

Im Viertelfinale gegen Jessica Pegula war sie bereits mit 1:4 im dritten Satz zurückgelegen, hatte dabei noch eine Breakchance gegen sich. Dann aber drehte sie das Match. Über Gegnerin Svitolina staunt sie: "Sie vollbringt wunderbare Dinge, nur so kurze Zeit, nachdem sie ein Kind bekommen hat."

Auch Vondousova ist übrigens alleine in Wimbledon, familiär gesehen. Mit ihrem Mann hatte sie in der Regenpause beim Pegula-Match telefoniert. Dass er noch nachkomme nach Wimbledon? Unwahrscheinlich. "Er muss arbeiten. Und auf unsere Katze aufpassen. Also muss er zu Hause bleiben", sagte sie und lachte.

Wann kommt Svitolina gegen Vondrousova?

Das Wimbledon-Halbfinale zwischen Elina Svitolina und Marketa Vondrousova ist für 14.30 Uhr auf dem Centre Court angesetzt. Sky / WOW übertragen im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch!