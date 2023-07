Wimbledon 2023 live: Oscar Otte vs. Dominic Koepfer im TV, Livestream und Liveticker

Oscar Otte und Dominik Koepfer treffen in der ersten Runde des Wimbledon-Turniers 2023 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei Sky Go sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 10:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Oscar Otte und Dominik Koepfer treffen heute in Wimbledon aufeinander

Ein Deutscher wird es also ganz sicher in die zweite Runde von Wimbledon 2023 schaffen. Oscar Otte hat drei starke Qualifikations-Partien hingelegt, aber auch Dominik Koepfer weiß, wie man auf Rasen zu spielen hat.

Es wird die erste Begegnung der beiden auf der ATP-Tour werden. In der Weltrangliste liegt Koepfer als Numer 86 aktuell deutlich vor Otte, der die Position 230 einnimmt.

Otte vs. Koepfer - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Oscar Otte und Dominik Koepfer gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei Sky Go.

Hier das Einzel-Tableau der Männer