Wimbledon 2023 live: Talyor Fritz vs. Yannick Hanfmann im TV, Livestream und Liveticker

Yannick Hanfmann und Taylor Fritz treffen in der ersten Runde von Wmbledon 2023 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Sky Go und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 10:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Taylor Fritz und Yannick Hanfmann treffen zum zweiten Mal aufeinander

Taylor Fritz hat im vergangenen Jahr das Viertelfinale in Wimbledon erreicht, der US-Amerikaner gilt als einer der Mitfavoriten zumindest auf einen soliden Platz in Woche zwei. Yannick Hanfmann wiederum kommt mit der Empfehlung des Halbfinal-Einzugs auf Mallorca nach Wimbledon.

Es wird das zweite Treffen zwischen Fritz und Hanfmann werden. Das erste hat der Deutsche vor wenigen Wochen auf Sand in Rom gewonnen.

Fritz vs. Hanfmann - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Yannick Hanfmann und Taylor fritz gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei Sky Go.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon