Wimbledon 2023: Maximilian Marterer erreicht die zweite Runde

Maximilian Marterer ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen gegen den Kroaten Borna Gojo in die zweite Runde des Wimbledon-Turniers 2023 eingezogen. Dort trifft der Qualifikant entweder auf Michael Mmoh oder Félix Auger-Aliassime.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 18:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Maximilian Marterer am Montag in Wimbledon

Mit einer phasenweise überzeugenden Leistung hat Maximilian Marterer bei den 136. All England Championships wie im Vorjahr die zweite Runde erreicht. In einem rund eineinhalb Stunden lang von Regen unterbrochenen Match besiegte der 28 Jahre alte Nürnberger den in der Weltrangliste 58 Positionen über ihm geführten Kroaten Borna Gojo 7:5, (6:7 (8:10), 6:3, 6:4.

Marterer, auf Rang 170 geführt, hatte sich zuvor durch die Qualifikation gekämpft. Das entscheidende Match zum Einzug ins Hauptfeld gewann er dabei im fünften Satz (7:5) gegen den Ungarn Fabian Maroszan. Sein Zweitrundengegner stand bei der Beendigung seines 2:46 Stunden dauernden Matches, das er beim fünften Matchball mit einem Ass abschloss, noch nicht fest.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon