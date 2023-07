Wimbledon 2023: Stefanos Tsitsipas - Vielspieler mit Aussicht auf den ersten Ruhetag

Wenn Stefanos Tsitsipas heute gegen Christopher Eubanks heute im zweiten Match nach 12 Uhr auf den Court 2 geht, dann wird es der siebente Spieltag in Folge für den Griechen sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.07.2023, 19:47 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat nach seinem Turniereinstieg noch keinen Ruhetag genossen

Der Charme eines Grand-Slam-Turniers liegt ja auch darin, dass es zwischen den einzelnen Matches Ruhetage gibt. Es sei denn, man nennt als Solo-Artist auch noch für das Doppel. Oder, weil grad Zeit ist, auch noch für das Mixed. So wie Stefanos Tsitsipas. Der Grieche ist wohl ohne große Ambitionen nach Wimbledon gereist, die Auftritte bei den Vorbereitungsturnieren in Stuttgart, HalleWestfalen und vor allem auf Mallorca waren kein Bewerbungsschreiben an die Buchmacher, ihn in London unter die Favoriten zu reihen.

Und dann auch noch diese Auslosung! In Runde eins gegen Dominic Thiem, das ist bei der reichhaltigen Geschichte der beiden kein Honigschlecken. Und danach Andy Murray, der zweimalige Champion - das hörte sich schon a priori nach Schwerstarbeit an. Und wurde es dann auch. Zumal beide Partien über zwei Tage hinweg gespielt wurden.

Immerhin: Paula Badosa konnte nicht zum gemeinsamen Doppel antreten, das entledigte Tsitsipas immerhin einer Verpflichtung. Und das schmucklose 2:6 nach 2:0-Führung im Sonntags-Doppel gegen die jungen Franzosen Arthur Fils und Luca van Assche mag für Petros Tsitsipas betrüblich gewesen sein. Stefanos könnte es noch in die Karten spielen. Denn auch wenn die aktuelle Nummer fünf der Welt betont, eigentlich gar nicht müde zu sein: Wenn Tsitsipas am heutigen Montag gegen Christopher Eubanks antritt, dann wird es der siebente Tag in Folge sein, an dem die griechischen Fans interessiert nach Wimbledon schauen.

Tsitsipas auf Kurs Medvedev

Und die Aussichten sind ja plötzlich gar nicht so schlecht: Eubanks, wiewohl mit dem Selbstvertrauen des Turniersiegs aus Mallorca angereist, ist in dieser Phase eines Majors noch ein blutjunger Frischling. Und in einem Viertelfinale gegen entweder Daniil Medvedev oder Jiri Lehecka wäre Stefanos Tsitsipas keineswegs Außenseiter. Gegen Lehecka sowieso nicht - aber vielleicht hilft ja auch der Rasen, damit Tsitsipas gegen Medvedev besser als auf Hartplatz bestehen kann.

Sollte es mit dem Sieg gegen Eubanks klappen, dann erlebt Stefanos Tsitsipas am Dienstag tatsächlich das, was ein Major auch ausmacht: einen Tag ohne Match-Verpflichtungen. Aber it Aussicht auf mehr.

