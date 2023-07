Wimbledon 2023: Steife Brise im Aorangi Park

Noch zwei Trainingstage, dann geht es in Wimbledon 2023 los. Im Aorangi Park gab es auch einen Überraschungsgast an der Seite von Holger Rune zu sehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.06.2023, 19:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Der Aorangi Park im All England Lawn Tennis Club

Von Jens Huiber aus Wimbledon

Es ist ein Kommen und Gehen an diesem Freitag im Aorangi Park - so wie es seit Wochenanfang und auch noch bis Sonntag sein wird. Die Trainingsplätze auf der Anlage des All England Lawn tennis Clubs sind gut ausgelastet, einige Spieler nutzen aber auch die Möglichkeiten, sich auf den Wettkampfplätzen für das Wimbledon-Turnier 2023 feinzutunen. Denis Shapovalov etwa oder die australische Combo Alex de Minaur und Jason Kubler. Schön zu sehen übrigens, dass dies komplett in Weiß passiert.

© pivat/tennisnet

Im Aorangi Park sind die Sitten nicht ganz so streng, Jannik Sinner etwa trainiert in Gelb, Alexander Zverev läuft im hellblauen Shirt seinem Physio Hugo Gravil hinterher. Die Atmosphäre ist locker bis angespannt, Freitagvormittag wurde ja das Tableau erstellt. Tatsächlich noch mit manueller Ziehung und unter Aufsicht von Gerry Armstrong, der die gezogenen Namen annonciert. Nicht ganz sattelfest in manchen Regionen, aber man weiß ja, wer gemeint sein könnte.

Rune könnte auf Zverev oder Alcaraz treffen

Der frühe Hochsommer, der in den letzten Tagen auch über London geherrscht hat, ist bis auf weiteres mal verflogen. Es weht eine steife Brise. Was auch ein Grund ist, warum sich viele Spieler nicht etwa auf der großen Kunstrasenfläche über den Übungsplätzen aufwärmen, sondern im angrenzenden Zelt.

Gleich auf einem der vordersten Plätze trainiert gegen Mittag Holger Rune, was nur insofern eine Meldung wert ist, als dass Lars Christiansen plötzlich wieder an der Seite des jungen Dänen steht. Christiansen hatte sich das gesamte Frühjahr über rausgenommen (oder wurde rausgenommen?), da saß ja zumeist Patrick Mouratoglou in der Box von Rune. Neben Mutter Anneke, die die Schläge ihres Sohnes mit dem Telefon für die unendlichen Weiten des Internets festhält.

© pivat/tennisnet

Rune hat keine schlachte Auslosung erwischt, er beginnt gegen den Lokalmatador George Loffhagen, könnte als ersten Gesetzten Alejandro Davidovich-Fokina (mit diesem Namen hatte Gerry Armstrong ganz besonders viel Spaß) zu Gesicht bekommen. Ein Achtelfinale gegen Frances Tiafoe ist nicht unwahrscheinlich, danach sollte Carlos Alcaraz gemäß Setzliste warten. Oder aber Alexander Zverev. Der dies dann gewiss auch ganz in Weiß tun würde.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon