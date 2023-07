Wimbledon 2023: Vondrousova nach Sieg gegen Pegula erste Halbfinalistin

Marketa Vondrousova ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Jessica Pegula als erste Spielerin in das Halbfinale von Wimbledon 2023 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.07.2023, 16:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Marketa Vondrousova am Dienstag in Wimbledon

Diese Niederlage wird Jessica Pegula schmerzen: Denn die US-Amerikanerin führte im dritten Satz ihres Viertelfinales gegen Marketa Vondrousova schon mit 4:1. Und musste die letzten fünf Spiele der Partie allesamt abgeben. Vondrousova, die 2019 das Endspiel in Roland Garros erreicht hatte, steht nach dem 6:4, 2:6 und 6:4 erstmals in der Vorschlussrunde von Wimbledon.

Dort trifft die Tschechin nun entweder auf Iga Swiatek oder Elina Svitolina. Dieses Match wurde zeitgleich auf dem Centre Court ausgetragen, Svitolina konnte den ersten Satz mit 7:5 gewinnen.

In der unteren Tableau-Hälfte bestreiten am Mittwoch Aryna Sabalenka gegen Madison Keys und Elena Rybakina gegen Ons Jabeur in einer Neuauflage des Endspiels von 2022 die beiden restlichen Viertelfinal-Partien.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen