Wimbledon 2024: Alle Infos, Favoriten, Preisgeld, Auslosung, Livestream

Am Montag, 01.07.2024, startet das Wimbledon-Turnier mit den Matches der Hauptfelder bei Männern und Frauen. Hier findet Ihr alle Infos zum dritten Major des Jahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.06.2024, 11:39 Uhr

© Getty Images Das Siegerbild 2023: Finalist Novak Djokovic und Champion Carlos Alcaraz

Wer spielt in Wimbledon 2024 - wer spielt nicht?

Bei den Männern stehen hinter drei Allzeit-Größen Fragezeichen: Novak Djokovic und Andy Murray mussten sich erst kürzlich Operationen unterziehen. Und wollten erst kurz vor der Auslosung am Freitag über ihren Start entscheiden. Nicht dabei wird Rafael Nadal sein, der sich schon wieder auf Sand begeben hat. Ebenfalls abwesend: Dominic Thiem, der keine Wildcard bekommen hat. Was auch für Rasenspezialist Milos Raonic gilt.

Bei den Frauen ist die gesamte Weltspitze am Start. Prominent abwesend ist indes Simona Halep. Die Rumänin, 2019 Champion in Wimbledon, wurde nach ihrer Dopingsperre nicht mit einer Wildcard bedacht. Anders als Angelique Kerber und Caroline Wozniacki.

Wer sind die Favoriten?

Bei den Männern ist das Feld fast komplett offen. Als Titelverteidiger startet Carlos Alcaraz, der im Queen´s Club allerdings früh an Jack Draper gescheitert ist. Jannik Sinner konnte in HalleWestfalen seinen ersten Titel auf Rasen holen. Ob Novak Djokovic schon wieder fit für den Titel ist, wird sich weisen. Alexander Zverev ist bei allen Majors ein Kandidat für das Halbfinale, in Wimbledon hat es aber noch nicht so richtig gut geklappt. Gefährliche Außenseiter könnten Queen´s-Champion Tommy Paul oder auch Matteo Berrettini werden.

Marketa Vondrousova darf auf Seiten der Frauen als regierende Championesse starten. Allerdings ist auch hier die Gemengelage unklar. in Berlin trat etwa Branchenprima Iga Swiatek gar nicht an. Aryna Sabalenka, Elena Rybakina und Ons Jabeur, allesamt Mitfavoritinnen für Wimbledon, zogen in Berlin früh raus.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung findet am Freitag um 12 Uhr Ortszeit in Wimbledon statt.

Wer überträgt Wimbledon im Livestream?

Erstmals wird das Wimbledonturnier im deutschsprachigen Raum von Amazon Prime übertragen. Als Experten sind u.a. Michael Stich und Andrea Petkovic dabei.

Wie viel Preisgeld gibt es in Wimbledon 2024 zu gewinnen?

Beim Wimbledon-Turnier 2024 gibt es folgende Preisgelder zu gewinnen (alle Angaben in englischen Pfund):

Champion 2.700.000.- Finale 1.400.000.- Halbfinale 715.000.- Viertelfinale 375.000.- Achtelfinale 226.000.- Dritte Runde 143.000.- Zweite Runde 93.000.- Erste Runde 60.000.-