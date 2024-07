Wimbledon 2024: Day Five - Queen´s Club trifft HalleWestfalen

Es könnte der letzte Auftritt von Andy Murray auf dem Centre Court von Wimbledon werden. Zum Glück hat er familiäre Unterstützung. Unsere Highlights zu Tag vier …

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 21:28 Uhr

Match des Tages: Tommy Paul vs. Alexander Bublik (Court 2, 12 Uhr MESZ)

So viele 500er auf Rasen gibt es ja nicht. In den Jahren 2023 und 2024 kombiniert kommt man auf insgesamt vier. Und sage und schreibe 50 Prozent der Sieger dieser Events stehen heute auf Court 2. Tommy Paul, der alte Gunslinger, hat vor wenigen Tagen im Queen´s Club reüssiert. Der Sieg von Alexander Bublik in HalleWestfalen ist dann schon etwas mehr als zwölf Monate her. Aber der Rasen liegt dem Kasachen, da sind ein paar Leckerlis mit viel Schnitt zu erwarten. Wann, das wird sich weisen (siehe unten).

Favoriten-Watch: Alcaraz, Sinner, Gauff im Einsatz

Sollte Frances Tiafoe sein Match gegen Carlos Alcaraz (ab 14:30 Uhr MESZ auf dem Centre Court) verlieren, dann besteht wohl keine Gefahr, dass Tiafoe dem dreimaligen Major-Champion das Prädikat „Clown“ verleiht. So hatte der US-Amerikaner einige seiner Bezwinger in den letzten Monaten genannt - ohne konkret zu werden. Jannik Sinner wird im dritten Match auf dem Centre Court gegen Miomir Kecmanovic an seine Vorstellung gegen Matteo Berrettini anschließen (wollen). Und Coco Gauff darf den planmäßigen Spielbetrieb auf Court 1 gegen die Britin Sonay Kartal abschließen.

Upset Alert: Emma Raducanu vs. Maria Sakkari (Centre Court, zweites Match nach 14:30 Uhr MESZ)

Ja, wir haben uns vom glatten erfolg von Emma gegen Elise Mertens blenden lassen. Das aber mit Freude. Und nachdem Maria mit dem Rasen eigentlich immer noch per Sie ist, würden wir uns schon massiv an der mitgebrachten Mozartkugel verschlucken, wenn die britischen Fans nach diesem Match nicht etwas zu feiern hätten.

Und was sagt wie Wetter-App?

Jan-Lennard Struff hat nach seinem Zweitrunden-Sieg gegen Zhizhen Zhang ja angemerkt, dass er das deutsche EM-Spiel gegen Spanien für sich schon abgesagt hat. Denn es war ja zu erwarten, dass sein Match gegen Daniil Medvedev auf einem der beiden überdachten Courts angesetzt werden würde. Weit gefehlt! Struff und Medvedev müssen im zweiten Match nach 12 Uhr MESZ auf dem Court 2 ran. Und die Wettervorhersage ist dermaßen mittelmäßig, dass es nicht ausgeschlossen scheint, dass Struffi bei Anpfiff um 17 Uhr Ortszeit vor einem Fernseher sitzen könnte.

