Wimbledon 2024: Jannik Sinners große Chance - und das kleine Aber

Jannik Sinner hat im Rennen um die Nummer eins auch langfristig gesehen gute Karten. Und könnte seinen Vorsprung in Wimbledon sogar ausbauen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.06.2024, 20:27 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner will in Wimbledon angreifen

Bereits am morgigen Montag steigt Jannik Sinner in Wimbledon ins Turniergeschehen ein. Zum ersten Mal in seinem noch jungen Leben nimmt der 22-Jährige dabei ein Grand-Slam-Turnier als Weltranglistenerster in Angriff - und die Chancen stehen gut, dass dies auch bei den US Open im Sommer der Fall sein könnte.

Aktuell führt Sinner die Weltrangliste mit 9.890 Zählern an. Der Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Novak Djokovic beträgt 1.260 Zähler, Carlos Alcaraz fehlen 1.760 Punkte auf den amtierenden Australian-Open-Sieger. Ausgerechnet diese beiden sind es, die in Wimbledon im Vorjahr das Finale erreichten.

Während Alcaraz nach seinem Turniersieg 2.000 Punkte verteidigen muss, sammelte Djokovic 2023 1.200 Zähler ein. Zum Vergleich: Sinner, der im Halbfinale klar gegen den 24-fachen Grand-Slam-Sieger aus Serbien verlor, muss “nur” 720 Punkte verteidigen. Demnach könnte der Italiener selbst in der Theorie ausschließlich von Djokovic überholt werden.

Insgesamt hat Sinner im Rennen um die Nummer eins auch langfristig gesehen gute Karten - mit einem guten Abschneiden in Wimbledon könnte er seinen Vorsprung auf die Konkurrenz sogar weiter ausbauen. Kleines Aber: Sinners Auslosung beim Rasenklassiker hat es in sich. Bereits in Runde zwei könnte er auf den ehemaligen Finalisten Matteo Berrettini treffen. Voraussetzung dafür ist allenfalls ein Auftaktsieg gegen Yannick Hanfmann.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon