Wimbledon 2024: Koepfer und Davidovich Fokina müssen absagen

Dominik Kopefer und Alejandro Davidovich Fokina mussten ihre Teilnahmen in Wimbledon absagen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 30.06.2024, 19:27 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer verpasst Wimbledon

Dominik Koepfer kann nicht in Wimbledon aufschlagen: Der 30-Jährige sagte seine Teilnahme einen Tag vor dem Turnierstart des Rasenklassikers ab. Statt des Weltranglisten-66. wird der Franzose Luca van Assche am Montag den Italiener Fabio Fognini herausfordern.

Koepfer hatte zuletzt eine Knöchelverletzung erlitten und schon auf seine Teilnahme am Vorbereitungsturnier in Eastbourne verzichten müssen. "Er wollte alles versuchen, um in Wimbledon spielen zu können", sagte Bundestrainer Michael Kohlmann dem SID. Doch die Zeit reichte nicht.

Neben Koepfer musste am Sonntag auch Alejandro Davidovich Fokina seinen Start absagen. Der Spanier laboriert an Rückenproblemen. Für ihn rutscht Giovanni Mpetshi Perricard als Lucky Loser ins Hauptfeld.

