Wimbledon 2024 live: Jannik Sinner vs. Ben Shelton im Liveticker

Jannik Sinner trifft im Achtelfinale von Wimbledon 2024 auf den US-Amerikaner Ben Shelton. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2024, 16:44 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

Wieviel Sprit hat Ben Shelton noch im Tank - werden sich bestimmt viele vor seiner Achtelfinal-Partie gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner fragen, nachdem der US-Amerikaner in all seinen bisherigen drei Partien jeweils über fünf Sätze gehen musste. Der Südtiroler hatte in seiner Zweitrunden-Begegnung gegen seinen italienischen Landsmann Matteo Berrettini auch eine harte Nuss in vier Sätzen zu knacken, zeigte sich aber bei seinem glatten Dreisatz-Erfolg gegen den Serben Miomir Kecmanovic bestens davon erholt.

Die direkte Bilanz spricht bei 2:1 knapp für den 22-jährigen Sinner, jedoch konnte ihn der ein Jahr jüngere Shelton im letzten Jahr in Shanghai auf Masters-Ebene bezwingen. Anschließend revanchierte sich der Australian-Open-Champion mit Siegen bei den Erste Bank Open in Wien und beim diesjährigen Masters-Event in Indian Wells.

Sinner vs. Shelton im Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Ben Shelton gibt es ab ca. 15:30 Uhr im Livestream bei Amazon Prime.