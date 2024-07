Wimbledon 2024 live: Jannik Sinner vs. Miomir Kecmanovic im Liveticker

Jannik Sinner trifft in der dritten Runde von Wimbledon 2024 auf Miomir Kecmanovic. Das Match gibt es ab ca. 18:00 Uhr live in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2024, 20:29 Uhr

© Getty Images Ein Bild aus alten Tagen: Miomir Kecmanovic und Jannik Sinner

Nach dem umkämpften Viersatzerfolg über Matteo Berrettini bekommt es Jannik Sinner in der dritten Wimbledon-Runde mit Miomir Kecmanovic zu tun. Der Serbe setzte sich in Runde zwei seinerseits gegen Tallon Griekspoor in fünf Sätzen durch.

Sinner konnte alle drei bisherigen Duell mit Kecmanovic für sich entscheiden.

Sinner vs. Kecmanovic im Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Miomir Kecmanovic gibt es ab ca. 18:00 Uhr im Livestream bei Amazon Prime.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon