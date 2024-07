Wimbledon 2024 live: Novak Djokovic vs Holger Rune im TV, Livestream, Liveticker

Novak Djokovic trifft im Achtelfinale des Wimbledon-Turniers 2024 auf Holger Rune - ab 18 Uhr live auf Amazon Prime und bei uns im Matchtracker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.07.2024, 22:56 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Holger Rune

Novak Djokovic hat sich reingespielt ins Wimbledon-Turnier 2024. Die Auslosung hat es gut gemeint mit dem Weltranglisten-Zweiten, der überraschend schnell nach seiner Knie-Operation wieder auf dem Matchcourt stand und Woche 1 zum Warmspielen nutzen konnte.

Nicht falsch verstehen: Seine Gegner konnten freilich alle Tennis spielen. Aber so richtig gefährlich wurde ihm keiner, Alexei Popyrin knöpfte ihm in Runde 3 immerhin einen Satz ab. Und beide unterhielten das Publikum dann noch mit einem Elfmeterschießen, angelehnt an jenes beim gleichzeitig angesetzten England-Spiel.

Nun also die erste Belastungsprobe: Holger Rune heißt der Gegner, sowohl Djokovic als auch der junge Däne haben in 2024 noch nicht die ganz großen Eindrücke hinterlassen.

Man kenne sich schon lange, habe oft gemeinsam trainiert, sinnierte Djokovic - “wir kommen gut miteinander aus, respektieren uns. Ich finde, wir spielen einen ähnlichen Stil.” Er und Rune hätten viel Feuer innerlich, “er ist ein spektakulärer Spieler, liebt die große Bühne, spielt gerne auch Rasen. Ein sehr, sehr schwieriger Gegner.” Einzig etwas Konstanz fehle Rune noch im Vergleich zu Sinner oder Alcaraz.

Rune und Djokovic haben auch in Wimbledon gemeinsam trainiert, “er spielt sehr gut, fühlt sich selbstbewusst”, urteilte der 21-Jährige.

Djokovic gegen Rune nur knapp vorne

Rune hat dabei eine recht gut Bilanz gegen den Djoker, vor allem der Sieg beim Masters-Turnier in Paris Ende 2022 kam überraschend. Insgesamt führt Djkovic im direkten Vergleich mit 3 zu 2, die vergangenen beiden Partien, ebenfalls in Paris sowie bei den ATP Finals in 2023 gingen an den Serben, gleichwohl in drei sehr engen Sätzen.

Djokovic vs Rune - wo im Livestream?

Das Achtelfinalspiel zwischen Novak Djokovic und Holger Rune ist ab ca. 18 Uhr angesetzt. Im Livstream überträgt Amazon Prime, wir haben den Matchtracker für euch!