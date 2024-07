Wimbledon 2024: Djokovic nimmt die Hürde Popyrin zum Achtelfinaleinzug

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung nach verlorenem ersten Durchgang besiegte Novak Djokovic aus Serbien in der dritten Runde von Wimbledon den Australier Alexei Popyrin in vier Sätzen und steht damit im Achtelfinale gegen Holger Rune aus Dänemark.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.07.2024, 22:47 Uhr

© Getty Images Nach Satzrückstand kam Novak Djokovic gegen Alexei Popyrin immer besser ins Rollen.

Vor der heutigen Drittrunden-Partie in Wimbledon standen sich Novak Djokovic und Alexei Popyrin auf der Tour bislang zweimal gegenüber, wobei der serbische Weltranglistenerste beide Male gegen den Australier triumphieren konnte.

Der Beginn der Begegnung gestaltete sich ausgeglichen mit glatten Aufschlagspielen beider Spieler. Nachdem Popyrin im sechsten Game sein Service mehrfach über Einstand halten konnte, nutzte er im anschließenden Aufschlagspiel seines Gegners eine kurze Schwächephase von Djokovic eiskalt aus und transportierte das Break zum Gewinn des ersten Durchgangs.

Mit Beginn des zweiten Akts fand der 37-jährige Djokovic, der am rechten Bein wieder mit seiner grauen Kniebandage am Start war, immer mehr Sicherheit in seinem Spiel. Nach seinem frühen Break verpasste er beim Stand von 4:1 die Doppel-Break-Führung knapp, konnte aber dennoch sicher den Satzausgleich herstellen.

Mit dem Momentum im Rücken packte der 24-fache Grand-Slam-Champion auch gleich im ersten Spiel des dritten Durchgangs zu und konnte seinem 24-jährigen Gegner das Service abnehmen. Ohne weitere Break-Chancen ging es im Satzverlauf weiter. Im letzten Aufschlagspiel kämpfte sich Popyrin nach einem 40:0 für den Serben mit zwei Punktgewinnen noch einmal heran, jedoch beseitigte der Davis-Cup-Sieger mit einem Ass alle Zweifel an der Satzführung.

Auch im fünften Durchgang gaben sich beide Spieler bei Aufschlag lange keine Blöße. Beim Stand von 5:5 erspielte sich Djokovic drei laufende Break-Chancen, jedoch konnte Popyrin mit fünf Punktgewinnen in Folge kontern. Somit fiel die Entscheidung im Tiebreak, in dem der langjährige Weltranglistenerste die Oberhand behalten und mit einem Aufschlag-Winner den 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3)-Erfolg nach knapp über drei Stunden besiegeln konnte.

Im Achtelfinale trifft der Weltranglisten-2. auf den an Position 15 geführten Dänen Holger Rune, der sich nach hartem Kampf gegen den französischen Qualifikanten Quentin Halys mit 1:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (4), 6:1 durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Wimbledon