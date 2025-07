Wimbledon 2025: Sinner startet mit solidem Erfolg gegen Nardi

Jannik Sinner ist mit einem ungefährdeten 6:4, 6:3 und 6:0 gegen seinen Landsmann Luca Nardi in das Wimbledon-Turnier 2025 gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2025, 16:30 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht sicher in der zweiten Runde von Wimbledon 2025

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Von Spitzenspielern permanent zu fordern, dass sie auch noch glanzvoll gewinnen, ist schon fast unfair. Vor allem zu Beginn eines Grand-Slam-Turniers, das ja im besten Fall zwei Wochen lang dauert. Uns wenn man auf die gestrigen Mühen von Carlos Alcaraz (erfolgreich), Taylor Fritz (vielleicht noch erfolgreich) oder Daniil Medvedev (nicht erfolgreich) schaut, dann macht sich das 6:4, 6.3 und 6:0 von Jannik Sinner gegen Luca Nardi sehr ordentlich aus.

Im ersten wie im zweiten Satz reichte Sinner ein einziges Break, danach fiel das Spiel von Nardi auseinander. Dabei agierte Sinner sicher noch nicht auf seinem allerhöchsten Level - wird aber froh sein, dass diese Auftaktpartie in der Minimum-Distanz über die Bühne gegangen ist. In Runde zwei wartet Aleksandar Vukic aus Australien.

Sinner ist weiter, Musetti fliegt raus

Es sei natürlich unglücklich, dass er gleich in Runde eins gegen einen Landsmann ran musste. Und so schwül habe er es in Wimbledon auch noch nie gehabt. Aber: “Wenn man es nicht genießt, auf diesem Court zu spielen, dann weiß ich nicht, wo sonst.” Die nächste Partie dürfte aber auf dem Centre Court stattfinden.

Ebenfalls weiter ist in der oberen Tableau-Hälfte Tommy Paul nach einem ungefährdeten Erfolg gegen den Briten Johannus Monday. Paul bekommt es in Runde zwei mit Sebastian Ofner zu tun. Nicht mehr dabei ist dagegen Lorenzo Musetti: Der Halbfinalist von 2024 musste sich schon zum Auftakt Nikoloz Basilashvili in vier Sätzen geschlagen geben.

