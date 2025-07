Wimbledon 2025: Struff erspielt sich Treffen mit Alcaraz

Jan-Lennard Struff hat mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Félix Auger-Aliassime die dritte Runde in Wimbledon 2025 erreicht. Dort trifft Struff auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2025, 16:09 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jan-Lennard Struff trifft in Wimbledon nun auf Carlos Alcaraz

Schöner Erfolg für Jan-Lennard Struff. Der deutsche Davis-Cup-Spieler bezwang in der zweiten Runde von Wimbledon 2025 Félix Auger-Aliassime mit3:6, 7:6 (9), 6:3 und 6:4 und spielt damit morgen gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Die Partie war am Mittwochabend nach dem zweiten Satz wegen Dunkelheit unterbrochen worden, nach Wiederaufnahme zeigte sich Struff in den engen Situationen als der bessere Spieler.

Ganz augenscheinlich wurde das ganz am Ende des Matches: Da konnte Struff beim Stand von 4:4 drei Breakbälle von Auger-Aliassime abwehren - und nahm dem Kanadier unmittelbar danach dessen Aufschlag zum Einzug in die dritte Runde ab.

Jan-Lennard Struff ist ja der letzte verbliebene Deutsche im Einzel-Tableau von Wimbledon 2025: Sowohl Daniel Altmaier (gegen Garbiel Diallo) wie auch Alexander Zverev (gegen Arthur Rinderknech) waren schon in Runde eins gescheitert.

Carlos Alcaraz, der nächste Gegner von Struff, hatte den heutigen Donnerstag frei. Der spanische Titelverteidiger konnte sich bereits gestern gegen Oliver Tarvet aus Großbritannien seinen Platz in der dritten Runde sichern.

