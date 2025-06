Wimbledon 2025: Tag 1 - Alle Blicke auf Court 8

Heute beginnen die Matches im Hauptfeld von Wimbledon 2025. Hier ein paar Empfehlungen der Redaktion.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2025, 11:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Die Außenplätze in Wimbledon sind an den ersten Tagen stets einen Besuch wert

Match des Tages: Marketa Vondrousova (CZE) vs. McCartney Kessler (USA/32)

Das ist natürlich reine Geschmacksache. Aber Vondrousova hat doch gerade erst in Berlin gewonnen, dabei Aryna Sabalenka ziemlich eindeutig paniert. Ud gleichzeitig hat Kessler in Nottingham auch ein Championat geholt. Und sich wohl gedacht: Eine Setzung in Wimbledon bringt zumindest zum Auftakt ein einfaches Los. Not so much. Spannend: In Runde drei könnte auf die Siegerin dieser Partie wieder Sabalenka warten.

Upset-Alert: Katerina Siniakova (CZE) vs. Qinwen Zheng (CHN/5)

Ja, das ist ein bisschen gewagt. Aber während Katerina Siniakova auf rasen richtig gut spielen kann, steht eben dieser Beweis bei Qinwen Zheng noch aus. Die Chinesin hat am Samstag erklärt, dass sie zu Saisonbeginn noch nicht ganz fit war, jetzt ginge es ihr gut. Tatsächlich waren die Ergebnisse auf Sand recht formidabel - aber das satte Grün in Wimbledon hat seine einigen Gesetze.

Ein Dach über dem Kopf: Alcaraz, Zverev, Sabalenka und Co.

Glaubt man den Wettervorhersagen, dann steht in Wimbledon eine trockene Woche bevor. Absolute Planungssicherheit haben aber nur jene SpielerInnen, die auf dem Centre Court oder dem Court 1 angesetzt sind. Hier hilft es, wenn man einen britischen Pass hat. Just saying. Auf dem Center eröffnet also Carlos Alcaraz um 13:30 Uhr Ortszeit gegen Fabio Fognini, danach spielen Katie Boulter und Paula Badosa gegeneinander. Den Abschluss machen Alexander Zverev und Arthur Rinderknech. Auf Court 1 wird sich Aryna Sabalenka ab 13 Uhr Ortszeit Carson Branstine genauer anschauen, danach folgen Jacob Fearnley und Joao Fonseca. Und Emma Raducnau darf sich gegen Landsfrau Mingge Xu auch noch einem größeren Publikum zeigen.

Man spricht Deutsch: Court 8 wird brennen

In der Tat sollten heute aus deutschsprachiger Sicht alle Blicke auf Court 8 gerichtet sein - mit der Ausnahme Alexander Zverev, versteht sich. Aber auf dem 8er eröffnet ab 12 Uhr MESZ zunächst Eva Lys gegen die Chinesin Yue Yuan. Danach trifft Laura Siegemund auf Peyton Stearns. Es folgen Filip Misolic und Jan-Lennard Struff, ehe Daniel Altmaier und Gabriel Diallo die Kampfhandlungen beenden.

Hier der Spielplan für Montag