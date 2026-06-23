Wimbledon 2026: Alle Infos, Preisgeld, Favoriten, Livestream, Auslosung

Ab Montag, 29. Juni 2026, beginnt das Traditionsturnier in Wimbledon mit den Matches des Hauptfeldes. Hier findet Ihr alle Infos zum Klassiker im All England Lahn Tennis Club.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2026, 17:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner kommt als Titelverteidiger nach Wimbledon

Wer sind die Favoriten in Wimbledon 2026?

Bei den Männern liegt diese Rolle in Absenz von Carlos Alcaraz ganz klar bei Titelverteidiger Jannik Sinner. Wer der erste Herausforderer ist, lässt sich indes nur schwer sagen. Vielleicht Novak Djokovic? Alexander Zverev jedenfalls hat in Wimbledon noch nie das Viertelfinale erreicht. Dann schon eher Taylor Fritz oder Ben Shelton.

Bei den Frauen ist die Ausgangslage beinahe ebenso offen. Aryna Sabalenka musste sich zuletzt in Berlin Im Halbfinale Jessica Pegula geschlagen geben. Beide zählen in Wimbledon zu den Titelanwärterinnen. Ebenso wie Elena Rybakina, die 2022 den Titel holen konnte. Hinter Iga Świątek dagegen, die 2025 das Championat holen konnte, steht ein Fragezeichen.

Wer überträgt Wimbledon 2026 im Livestream?

Alle Matches aus Wimbledon 2026 werden von PRIME Video übertragen. Unter anderem mit Michael Stich und Angelique Kerber als Experten.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung findet am Freitag, 25.06., statt.

Wie viel Preisgeld gibt es in Wimbledon 2026 zu gewinnen?

In den Einzel-Wettbewerben gibt es 2026 folgende Preisgelder zu gewinnen (alle Angaben in EUR):

Champion 4.172.510.- Finale 2.086.255.- Halbfinale 1.043.128.- Viertelfinale 556.335.- Achtelfinale 347.709.- Driite Runde 214.421.- Zweite Runde 146.038.- Erste Runde 92.722.-



