Wimbledon: Alexander Zverev bleibt auch gegen Tennys Sandgren ohne Satzverlust

Alexander Zverev steht in Wimbledon ohne Satzverlust in Runde drei. Die deutsche Nummer eins schlug Tennys Sandgren in der zweiten Runde mit 7:5, 6:2 und 6:3. (Hier könnt ihr das Match im Live-Ticker nachlesen).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 14:05 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ließ Tennys Sandgren keine Chance

Alexander Zverev hinterlässt in Wimbledon weiterhin einen sehr starken Eindruck: Nach seinem Auftaktsieg über Tallon Grieskpoor bestand der 24-Jährige in Runde zwei seine erste echte Standortbestimmung mit Bravour. Gegen den Weltranglisten-68. Tennys Sandgren hatte Zverev nur im ersten Satz zu kämpfen, letztlich stand aber ein klarer 7:5, 6:2 und 6:3-Erfolg zu Buche.

Der Weltranglistensechste hinterließ vor allem bei eigenem Aufschlag erneut einen hervorragenden Eindruck: Zverev schlug 13 Asse bei nur zwei Doppelfehlern und ließ nur einen einzigen Breakball zu. Zudem wusste der Deutsche auch mit seinem Offensivspiel - Zverev gewann 27 von 34 Punkten am Netz - zu überzeugen.

In der dritten Runde trifft der gebürtige Hamburger nun auf Taylor Fritz oder Steve Johnson. Für Zverevs Landsfrau Andrea Petkovic ist das Kapitel Wimbledon 2021 hingegen beendet.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon