Wimbledon: Andy Murray doch noch mit Chancen?

Andy Murray hat eine Teilnahme beim Wimbledon-Turnier 2024 trotz seiner Rücken-Operation offenbar doch noch nicht ausgeschlossen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.06.2024, 19:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Die ATP-Tour hatte die Absage des zweifachen Champions an der Church Road am Sonntag via X verkündet, den Tweet mittlerweile aber gelöscht.

Offenbar auf Wunsch des Murray-Teams. Das sei recht aufgebracht gewesen ob der Meldung, schreibt die britische (Klatsch-)Zeitung The Sun in ihrer Online-Ausgabe.

Murray hatte sich nach großen Rückenproblemen in Queen's einer kleinen Prozedur unterzogen. Er hatte dabei erklärt, seit Jahren unter Rückenproblemen zu leiden, aber noch nie in diesem Ausmaß. In Queen's hatte Murray seine Achtelfinalpartie gegen Jordan Thompson früh im ersten Satz aufgegeben.

Murray wolle zum Ende der Woche hin erstmals wieder versuchen, ein paar Bälle zu schlagen - eben in der Hoffnung, für Wimbledon (ab 1. Juli) einigermaßen fit zu werden.

Der ehemalige Weltranglisten-Erste hatte für diese Spielzeit seinen Abschied vom Profitennis angekündigt, will aber noch bei seinem Heim-Grand-Slam und gern auch an den Olympischen Spielen in Paris (ab 27. Juli) teilnehmen.

Zum Artikel in The Sun.