Wimbledon: Andy und Bruder Jamie Murray treten als Doppel an

Nach Annahme einer Wildcard werden Sir Andy Murray und sein Bruder Jamie Murray zum Ersten Mal als Doppelpartner in Wimbledon an den Start gehen. Die Option fürs Einzel lässt sich der dreifache Grand-Slam-Sieger noch offen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 28.06.2024, 09:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Nun ist es offiziell: Sir Andy Murray hat die Wildcard angenommen, um in Wimbledon an der Seite seines Bruders Jamie Murray in der Doppel-Konkurrenz aufzuschlagen. Der ehemalige Weltranglistenerste und zweimaliger Wimbledon-Champion hofft weiterhin, nach seiner Rückenoperation auch im Einzel spielen zu können.

Der 37-Jährige Murray sagte am Mittwoch: "Ich habe das Gefühl, dass ich die Gelegenheit verdiene, bis zum letzten Moment zu warten, um diese Entscheidung zu treffen. Es ist kompliziert und es wird noch komplizierter, weil ich noch einmal in Wimbledon spielen möchte." Bei dem Turnier im Londoner Queens Club letzte Woche, zwang Murrays Rücken den Schotten mitten im Match gegen Jordan Thompson aufzugeben.

Falls Murrays Gesundheitszustand dem Ausnahmespieler erlaubt an den Start zu gehen, würde dieser mit einer unglaublichen Einzel-Bilanz von 61:13-Siegen in das Turnier gehen. Die Auslosung des Einzel-Hauptfeldes findet am Freitag statt, die Matches beginnen am Montag.