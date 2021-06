Wimbledon: Ashleigh Barty schlägt Kämpfernatur Carla Suarez Navarro in drei Sätzen

Ashleigh Barty steht dank eines Dreisatzerfolges über Carla Suarez Navarro in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.06.2021, 16:50 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty schlug Carla Suarez Navarro in drei Sätzen

Einen schöneren Abschied aus Wimbledon hätte sich Carla Suarez Navarro wohl kaum vorstellen können: Die Spanierin, die erst im April den Kampf gegen ihre Krebserkrankung gewonnen hatte, musste sich der Weltranglistenersten Ashleigh Barty zwar geschlagen geben, durfte den Centre Court aber dennoch erhobenen Hauptes verlassen.

Denn die 32-Jährige forderte die Australierin insbesondere im zweiten Satz enorm und konnte diesen dank eines überragenden Tiebreaks sogar für sich entscheiden. Im dritten Durchgang schien Suarez Navarro dann etwas die Luft auszugehen - 6:1, 6:7 (1) und 6:1 hieß es somit am Ende aus Sicht Bartys.

Die 25-Jährige feierte somit ein erfolgreiches Comeback nach ihrer in Paris erlittenen Hüftverletzung. In Runde zwei trifft Barty nun auf Anna Blinkova oder Timea Babos.

Bereits vor Suarez Navarro hatte die 41-jährige Venus Williams auf Court 3 mit einem Dreisatzerfolg über Mihaela Buzarnescu eine nicht minder schöne Geschichte geschrieben. Mit Karolina Pliskova, Elise Mertens, Maria Sakkari und Ons Jabeur zogen zudem vier gesetzte Spielerinnen in die zweite Runde ein. Alison Riske, die Nummer 28 des Turniers, scheiterte hingegen in drei Sätzen an Tereza Martincova.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen in Wimbledon