Wimbledon: Ben Shelton auf Court 18 - Zustände wie im College

Das Treffen zwischen Ben Shelton und Lloyd Harris am gestrigen Donnerstag war auch ein atmosphärisches Highlight.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 22:55 Uhr

© Getty Images Ben Shelton und der Court 18 - das hat bislang gut gepasst

Von Jens Huiber aus Wimbledon

Ben Shelton hat beim Wimbledon-Turnier 2024 bislang zehn Wettkampfsätze absolviert. Und alle zehn auf Court 18, jenem legendären Platz auf dem sich dereinst John Isner und Nicola Mahut über drei Tage und bis zu einem 70:68 im fünften Satz bespielt haben. Letzteres wäre Shelton und Lloyd Harris am Donnerstag vielleicht auch gelungen. Indes: Bekanntermaßen werden die Partien nunmehr mit einem Champions-Tiebreak beendet.

Die gute Nachricht für Ben Shelton: Sechs dieser zehn Sätze auf Court 18 hat er gewonnen. Und sich damit ein Duell mit Denis Shapovalov erspielt. Lefty gegen Lefty, das verspricht großen Spaß, zumal Shapovalov ein grundsätzlich sehr feiner Rasenspieler ist, der 2016 hier den Titel bei den Junioren gewonnen hat. Und als Erwachsener 2021 im Halbfinale gegen Novak Djokovic verloren hat. In einer Partie, in der sich der Kanadier eigentlich spielerisch im Vorteil gesehen hatte.

Spielerische Vorteile waren für Shelton gegen Lloyd Harris kaum auszumachen, der US-Amerikaner gönnt sich neuerdings wieder die volle Ladung Emotionen auf dem Court. Es spricht für die Contenance von Harris, dass er sich dadurch nicht weiter gestört gefühlt hat. Oder es sich zumindest nicht anmerken ließ.

Shelton für die University of Florida am Start

Denn mindestens ebenso emotional wie der amerikanische Youngster haben sich einige Fans auf den Tribünen aufgeführt. Lustigerweise über alle drei verfügbaren Seiten verteilt. Auf Höhe des Netzes gegenüber des Schiedsrichters zwei lautstarke Shelton-Fans, auf der kleine Haupttribüne in Reihe eins ein freudig erregtes Trio. Und gleich neben der Box von Lloyd Harris ein verbaler Einzelkämpfer, der mit seinen Präferenzen für Shelton nicht hinter dem Berg hielt.

Zustände wie im College, möchte man fast sagen. Die hat Ben Shelton ja noch in relativ frischer Erinnerung, bis vor kurzem schlug er für die University of Florida auf. Und hat bei Auswärtsspielen sicherlich sein gerüttelt Maß an Crash Talk abbekommen. So weit war es nun im Match gegen Harris nicht - die Shelton-Fans waren schließlich nicht gegen Harris, sondern nur auf der Seite ihres Helden.

Ob es noch einen weiteren Auftritt von Ben Shelton auf dem 18er geben wird? Für heute ist das Treffen mit Denis Shapovalov auf Court 3 angesetzt. Aber wer weiß: Vielleicht bringen die angekündigten Wetterkapriolen ja einiges durcheinander..

