Wimbledon: Carlos Alcaraz glaubt stets an die eigene Stärke

Carlos Alcaraz setzte sich in vier Sätzen gegen Tommy Paul im Viertelfinale von Wimbledon durch. Der Satzrückstand war für den Spanier kein Grund zur größeren Sorge.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.07.2024, 13:30 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz verliert nie den Glauben an das eigene Können.

Carlos Alcaraz hat sich neben seinen Erfolgen auch mit seinem Kampfgeist einen besonderen Namen auf der Tour gemacht. Der Titelverteidiger hat in Wimbledon auch gegen Tommy Paul bewiesen, dass ihm ein Satzrückstand nicht aus dem Konzept bringt und der Glaube an das eigene Können stets vorhanden ist. Sein Vorgehen in solchen Momenten verriet der Weltranglistendritte nach dem Match im Interview.

“Wenn ich ein paar Probleme habe versuche ich herauszufinden, warum mein Gegner gutes Tennis spielt”, erzählte Carlos Alcaraz nach seinem Halbfinaleinzug. “Bei den Grand Slams habe ich mehr Zeit für ein Comeback, ich habe daher die ganze Zeit an mich geglaubt.”

Es ist eine besondere Gabe, die Carlos Alcaraz neben seinen spielerischen Fähigkeiten in jungen Jahren mitbringt. Der stete Glaube an das eigene Können ist selbst bei vielen routinierten Spielern nicht die größte Stärke. Es wirkte in der Vergangenheit schon häufig so, dass knappe Matches von Carlos Alcaraz mit Hilfe dieser Komponente gewonnen wurden.

Alcaraz und Medvedev trafen sich auch vor einem Jahr

Im Halbfinale wartet mit Daniil Medvedev ein Spieler, der aktuell das beste Rasentennis seiner Karriere spielt. Nach seiner ersten Halbfinalteilnahme beim Rasenklassiker im vergangenen Jahr, sind die Vorraussetzungen definitiv andere. Medvedev unterlag vor zwölf Monaten in der Runde der letzten vier Spieler Carlos Alcaraz in drei Sätzen. In diesem Jahr bringt der Russe zudem einen fulminanten Sieg gegen den Weltranglistenerste als Rückenwind mit.

Carlos Alcaraz wird also wieder seine Gedankenspiele im Match am kommenden Freitag durchgehen, um Lösungen zu finden. Wie die Frage grundsätzlich aussieht, sollte der Spanier in Satzrückstand geraten, ist nun allen Fans bekannt.

