Wimbledon: Carlos Alcaraz macht Traumfinale gegen Djokovic perfekt!

Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 1) ist Novak Djokovic ins Wimbledonfinale gefolgt: Er schlug Daniil Medvedev klar in drei Sätzen.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 14.07.2023, 19:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz

Wenn Tennis doch nur so einfach wäre, wie Carlos Alcaraz es aussehen lässt! Denn Alcaraz ist nahezu ins Wimbledon-Endspiel geflogen - 6:3, 6:3, 6:3 hieß es dabei nach Zahlen.

Der gute Daniil Medvedev hatte dabei kaum eine Chance. Er kam zu einer Breakmöglichkeit in den ersten beiden Durchgängen, zu Beginn des zweiten Satzes. Alcaraz wehrte aber ab und nutzte danach seine zum 2:1. Auch im ersten Durchgang war er es, dem das Break gelungen war.

Und im dritten Satz zog er schnell mit 3:0 davon. Eine kleine Unaufmerksamkeit beim 3:1 kostete ihn das Break, er holte es zurück, dann legte "Meddy" ein starkes Returnspiel hin. Und dann wieder "Carlitos". Die Entscheidung. Der Matchball: Ein Wahnsinn - Medvedev schickte Alcaraz hin und her, den Stopp am Ende erlief der und schoss ihn an "Meddy" vorbei.

Alcaraz begeistert mit dem Stopp

Alcaraz packte dabei das gesamte Match über sein gesamte Tenniskunstwerk aus, nervte den gern weit hinten positionierten Medvedev immer wieder mit unerreichbaren Stopps, vor allem von der Vorhandseite aus (jeder, der Tennis spielt, weiß, wie schwierig dieser Schlag ist). Dann folgte eine Serve-and-Volley-Einlage (gerne auch mit dem Stopp zum Abschluss).

Wenn Medvedev mal die Initiative übernahm und Alcaraz über den Platz schickte, konterte der mehrfach mit einer Vorhand aus vollem Lauf. Ohnehin: Immer wenn er das Tempo anzog, tat er das mit einem energischen Stöhnen; die Vorhandpeitschen entlockten den Zuschauern auf dem Centre Court immer wieder ein begeistertes "Woaaahhhh!!!!!". Einzig dass jemand im Publikum zu tanzen anfangen würde, fehlte - aber wir sind ja nicht bei den US Open.

Nach knapp zwei Stunden Spielzeit stand der Spanier damit als zweiter Finalist in Wimbledon 2023 fest. Gegner am Sonntag: der siebenfache Champ Novak Djokovic. Der hatte zuvor fast ebenso problemlos sein Halbfinale gegen Jannik Sinner gewonnen.

Dabei geht es dann auch wieder um die Nummer 1 im Ranking.

Alcaraz erfüllt sich den Wimbledontraum

"Es ist immer schwierig, ein Match zu beenden, man muss fokussiert bleiben", so Alcaraz auf die fünf Breaks im dritten Satz. "Daniil ist ein großartiger Kämpfer." Er habe er selbst bleiben müssen, "das war der Schlüssel, das Match zu Ende zu bekommen."

Die Aussicht auf das Finale gegen den Djoker? "Es wird sehr, sehr schwer, aber ich werde kämpfen", versprach er. "Schon als ich klein war, habe ich davon geträumt, hier ein Finale zu spielen. Und dann gegen Novak. Da ist es nicht die richtige Zeit, um müde zu werden."