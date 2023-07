Finale! Novak Djokovic greift nach seinem achten Wimbledon-Titel

Novak Djokovic (ATP-Nr. 2) hat erneut das Finale von Wimbledon erreicht. Er schlug in der Vorschlussrunde Jannik Sinner (ATP-Nr. 8) aus Italien klar in drei Sätzen.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 14.07.2023, 17:34 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Dieser Mann kriegt einfach nicht genug! Und somit geht es für Novak Djokovic am Sonntag um seinen achten Wimbledon-Titel - und den 24. Grand-Slam-Titel überhaupt.

Gegner Jannik Sinner konnte dabei nicht wirklich eingreifen: 6:3, 6:4, 7:6 (4) hieß es für den Djoker, nach immerhin knapp drei Stunden Spielzeit.

Sinner erwischte zwar den besseren Start, kam direkt zu zwei Breakbällen im ersten Spiel des Matches, aber Djokovic parierte. Und nutzte seinerseits die erste Chance zum 2:0. Im zweiten Durchgang holte sich Djokovic das entscheidende Break zum 2:1 und wehrte anschließend die Breakchance von Sinner ab. Und im dritten Satz: Parierte Sinner beim 1:1 ein 0:40, was Djokovic kalt ließ.

Seine Bewährungsprobe: Beim 4:5 und 15:40, als jemand beim ersten Aufschlag reinrief. Djokovic applaudierte höhnisch, Sinner vergab beide Breakchancen - vor allem die zweite hektisch mit einer aussichtsreichen Vorhand ins Aus. Auch im Tiebreak lag Sinner mit 3:1 vorne, ein Doppelfehler brachte Djokovic zurück. Kurz später hatte er gewonnen.

Djokovic: "36 ist ja das neue 26"

"Drei sehr enge Sätze, das Ergebnis zeigt nicht, wie eng es wirklich war", sagte Djokovic. "Der dritte Satz hätte auch an ihn gehen können. Er hatte Breakchancen, ein paar zweite Aufschläge von mir."

Angesprochen auf die junge Generation, scherzte er: "Es ist schön, Teil dieser jungen Generation zu sein."

Dass er sein bestes Tennis spiele? "Das würde ich gerne denken", sagte er. "36 ist ja das neue 26." Tennis habe ihm so viel gegeben, "dafür bin ich immer dankbar. Ich will dem Sport so viel zurückgeben, wie ich nur kann."

Djokovic kann nun mit Federer gleichziehen

Djokovic spielt damit am Sonntag um gleich zwei Rekorde: Er kann seine Grand-Slam-Liste im Herren-Einzel ausbauen (er liegt aktuell mit 23 Majors vor Rafael Nadal mit 22). Und mit Margaret Court (24 Majors) gleichziehen. Dazu in Wimbledon zum achten Mal triumphieren und so zu Roger Federer aufschließen.

Der Gegner wird noch ermittelt: im zweiten Halbfinale zwischen dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev.