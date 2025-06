Wimbledon: Eva Lys gewinnt in Verlängerung und steht erstmals in Runde 2

Eva Lys (WTA-Nr. 61) hat erstmals die zweite Runde in Wimbledon erreicht. Gegen die Chinesin Yue Yuan (WTA-Nr. 85) musste sie nach zwei vergebenen Matchbällen im zweiten Satz noch in die Entscheidung - blieb dort aber cool.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 14:43 Uhr

Toller Erfolg für Eva Lys - nach einem kleinen Wackler im zweiten Satz. Nach 2 Stunden und 27 und insgesamt 14 Breaks aber steht sie in Runde 2 der All England Championships, zum ersten Mal in ihrer Karriere. 6:4, 5:7 und 6:2, so die Zahlen des Matches.

Die ersten Spiele waren dabei durchweg umkämpft und gingen teils mehrfach über Einstand - Lys gelang ein frühes Break und das 2:0, dann aber machte die Chinesin drei Spiele in Folge. Lys hatte insgesamt, wie so oft, mit dem doch harmlosen eigenen Aufschlag zu kämpfen, überzeugte aber mit guten, langen Returns und ging erneut in Führung. Am Ende servierte sie sicher zum Satzgewinn aus. Vor allem die Rückhand-longline ließ sie mehrfach krachen - mit Erfolg.

Lys vergibt zwei Matchbälle

Auch im zweiten Satz lag Lys nach tollen Winnern zwei Mal mit Break vorne, musste dann aber doch das 4:4 einstecken. Ein erneutes Break folgte, ebenso zwei Matchbälle für die Hamburgerin, die sie beide einigermaßen leichtfertig vergab; ein Rückhandfehler ließ Yuan zurück ins Match. Lys schien kurzzeitig von der Rolle, Yuan kam zu null zur eigenen 6:5-Führung und dann bei Aufschlag Lys zu zwei Satzbällen. Die ließ sie liegen, ebenso einen dritten, den Lys mutig mit einem Rückhand-longline-Winner abwehrte. Bei Yuans vierter Chance aber verzog sie.

Lys ließ anschließend die Physiotherapeutin auf den Platz kommen, das linke Knie bereitete offenbar Probleme - zu erkennen war anschließend aber keine Einschränkung in Sachen Beweglichkeit. Wieder schaffte Lys direkt das frühe Break, gefolgt von einem weiteren zum 4:1. Ein Break tauschten beide dann erneut aus, dann nutzte Lys ihren insgesamt dritten Matchball zum Sieg.

Lys trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Linda Noskova und Bernarda Pera.

Für Lys ist es der vierte Auftritt in Wimbledon. 2024 hatte sie erstmals die Qualifikation überstanden, dann aber - auch überwältigt von allem, wie sie zugab - in Runde eins verloren. In diesem Jahr hatte sie erstmals direkt den Hauptfeldeinzug geschafft.