Wimbledon-Feeling: Die Besten der Welt bei den Berlin Tennis Open 2025

Der Duft sauber gestutzten Rasens. Das Plopp-plopp-plopp rasant geschlagener Tennisbälle. Und dann dieser himmlische Geschmack feldfrischer Erdbeeren … Wenn sich die Weltelite des Damentennis im Sommer 2025 in Berlin trifft, ist das einzigartige Wimbledon-Feeling schon zum Greifen nah. Im wahrsten Sinne!

PM

zuletzt bearbeitet: 05.12.2024, 17:22 Uhr

Denn das traditionsreiche Berliner Tennisturnier der WTA 500-Kategorie kehrt vom 14. bis 22. Juni 2025 mit neuer Namensgebung, erfahrenem Veranstalter und einem hochwertigen Eventkonzept zurück auf das historische Gelände des LTTC Rot-Weiß Berlin mit dem ikonischen Steffi-Graf-Stadion – und zwar mit einer Standortsicherung für die nächsten fünf Jahre. Somit gilt: Auf dem Weg nach Wimbledon führt für die Weltelite des Damentennis kein Weg an den BERLIN TENNIS OPEN 2025 vorbei.

Die Weltspitze des Damentennis kommt im Juni 2025 nach Berlin – garantiert!

Denn das Berliner WTA 500-Turnier gehört in der neu geschaffenen Rasensaison ab 2025 zur höchsten Kategorie der deutschen Profiturniere, und bildet damit die zentrale Anlaufstelle der Top-30-Spielerinnen der Welt auf dem Weg nach Wimbledon. Damit ist ein Weltklasse-Teilnehmerinnenfeld im Steffi-Graf-Stadion auch in Zukunft garantiert. Von der Aufwertung der Rasensaison vor dem Saisonhöhepunkt in Wimbledon dürften die BERLIN TENNIS OPEN besonders profitieren, da mit dem Turnierauftakt auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin exakt zwei Wochen vor Wimbledon auch für die besten Spielerinnen der Welt die heiße Phase für die Vorbereitung auf den legendären Grand Slam-Klassiker an der Church Road beginnt.

Ab 2025 Rekordpreisgeld in Höhe von 1,1 Mio US-Dollar und Stufenplan zu „Equal pay“

Insgesamt kämpfen im Hauptfeld 28 Einzelspielerinnen und 16 Doppelpaare vom 14. bis 22. Juni 2025 um das höchste Preisgeld der Turniergeschichte in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar. Und das soll erst der Anfang sein. Die führende Frauensportart der Welt hat sich zum Ziel gesetzt, gleiche Preisgelder wie bei den Männern auszuschütten. Darum wird nach Vorgabe der WTA das Gesamtpreisgeld in den kommenden Jahren bis 2029 sukzessive auf mehr als zwei Millionen Dollar steigen – und damit auf das Niveau des Preisgeldes der Herren in der 500er-Kategorie. Damit gehören die BERLIN TENNIS OPEN zur weltweit ersten Frauensportart, die gleiche Bezahlung („Equal pay“) ermöglicht

Erfahrene Veranstalter werten die Veranstaltung mit neuem Eventkonzept auf

Veranstalter der BERLIN TENNIS OPEN sind die Agenturen Perfect Match und AK Management, die gemeinsam als Joint Venture bereits die Bad Homburg Open zu einem der stimmungsvollsten Tennisturniere Europas geformt haben. Für Berlin haben die Veranstalter einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben. „Das ist ein klares Bekenntnis zum Standort Berlin, das uns auch die notwendige Planungssicherheit für die kommenden Jahre gibt. So können wir langfristig in das Eventformat aber auch in die Anlage investieren“, sagt Perfect Match-Gründer Markus Günthardt.

BERLIN TENNIS OPEN bleiben dem LTTC Rot-Weiß Berlin und dem Steffi-Graf-Stadion treu

Heimat der BERLIN TENNIS OPEN bleibt das Gelände des LTTC Rot-Weiß Berlin, das malerisch schön am Hundekehlesee im Berliner Grunewald liegt. Im Zentrum der Anlage steht das ikonische Steffi-Graf-Stadion mit dem Centre Court und den steil ansteigenden Sitzreihen mit Platz für 4500 Zuschauer. Die Tribünen an den ebenfalls mit feinstem englischen Wimbledon-Rasen belegten Nebenplätzen stehen weitere 1200 Sitze für die Fans bereit. Die Veranstalter planen auch Investitionen in die bauliche Verbesserung des 1996 errichteten Stadions.

Rund um die drei Rasenplätze wird eine so hochwertige wie sommerliche Festlandschaft entstehen mit eleganten Zelten, edlem Holz-Mobiliar, vielfältigen Cooking Stations und Bühnen samt Showprogramm. „Berlin meets London“ ist der Arbeitstitel für das Programm, das das Wimbledon-Feeling spürbar werden lässt.

Ticketvorverkauf startet rechtzeitig zum Weihnachtsfest am 5. Dezember 2024

Tickets für die BERLIN TENNIS OPEN und das einzigartige Wimbledon-Feeling sind ab sofort erhältlich unter www.berlintennisopen.com.