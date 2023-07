Wimbledon Finale live: Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz im TV, Livestream, Liveticker

Wimbledon-Titelverteidiger Novak Djokovic (ATP-Nr. 2) trifft im Endspiel auf Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 1) - ab 15 Uhr live im TV und Livestream auf Sky / WOW - und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.07.2023, 20:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic, Carlos Alcaraz

Das Traumendspiel steht: Die Nummer 1 der Welt, Carlos Alcaraz, trifft auf den besten Spieler aller Zeiten, Novak Djokovic!

Djokovic kann dabei mit einem achten Titel zu Roger Federer aufschließen, was die Wimbledonsiege angeht. Und auf 24 Grand-Slam-Erfolge davonziehen. Ach ja: Um die Nummer 1 der Welt geht es auch. Siegt Djokovic, wird er wieder offiziell der Beste; gewinnt Alcaraz, behält er die Spitzenposition.

Beide Spieler hatten in ihren hoch antizipierten Halbfinals weniger zu tun als erwartet: Djokovic schlug Jannik Sinner am Ende klar mit 6:3, 6:3 und 7:6; Alcaraz gewann gegen Daniil Medvedev mit 6:3, 6:3, 6:3.

"Es ist wohl das am meisten erwartete Endspiel seit Beginn des Turniers, von allen. Von Alcaraz, von mir", so Djokovic. Dass Alcaraz auch auf Rasen so durchstartet, sei kaum erwartbar gewesen. "Sein Spiel ist hauptsächlich für Sand ausgelegt oder langsame Hartplätze. Aber er passt sich unglaublich erfolgreich an alle Beläge an", lobte der Djoker.

Djokovic oder Alcaraz: Wer hat bislang gewonnen?

Im direkten Vergleich zwischen Djokovic und Alcaraz steht es 1:1. Erst zwei Begegnungen zwischen den beiden gab es. 2022 in Madrid siegte Alcaraz mit 6:7 (5), 7:5, 7:6 (5), bei den French Open 2023 gewann Djokovic mit 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 - wobei Alcaraz hier ab Beginn des dritten Durchgangs von Krämpfen gehandicapt war.

Auch aufgrund der hohen Anspannung, eine Sache der Erfahrung. Es ist davon auszugehen, dass er das Wimbledonfinale anders angeht.

Wenngleich das schwierig wird: Schon mehrfach hatte Alcaraz betont, genau davon geträumt zu haben als Kind.

Wo kommt Alcaraz gegen Djokovic?

Das Wimbedonfinale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic ist für 15 Uhr angesetzt. Sky / WOW übertragen im TV und via Livestream. Und wir haben den Liveticker für euch parat!