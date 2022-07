Wimbledon Finale live: Novak Djokovic vs Nick Kyrgios jetzt!

Novak Djokovic (ATP-Nr. 3) trifft im Finale des Wimbledon-Turniers 2022 auf Nick Kyrgios (ATP-Nr. 40) - live ab 15 Uhr im TV und Livestream via Sky und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.07.2022, 14:54 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Djokovic - Kyrgios 1:1 Auch der nächste Punkt geht an Djokovic, ehe Kyrgios seinen letzten Spielball verwerten kann. Die Rückhand von Djokovic fällt noch etwas überraschend auf die Linie, aber Kyrgios ist zur Stelle. Er spielt den Ball cross auf die andere Seite und Djokovic kann nicht mehr kontrolliert reagieren. Djokovic - Kyrgios 1:0 Beim Stand von 40:0 streut Kyrgios dann tatsächlich seinen Unterarm-Serve ein. Djokovic ist darauf eingestellt, erläuft den Ball und verkürzt den Rückstand schlussendlich mit dem Stopp. Djokovic - Kyrgios 1:0 Zu ungenau! Djokovic will die Kugel mit seiner Vorhand beschleunigen und legt sie cross ins Seitenaus. Im Anschluss lockt Djokovic seinen Gegenüber mit einem Rückhand-Stopp ans Netz. Kyrgios kontert mit dem Stopp, den der Serbe aber auch erläuft. Der Australier ahnt den Cross-Volley, streckt sich und punktet sich zum 30:0 in seinem ersten Aufschlagspiel. Djokovic - Kyrgios 1:0 Kyrgios will den zweiten Aufschlag von Djokovic sofort attackieren und geht mit seiner Rückhand auf den Longlinewinner. Er verlegt die Kugel hinter das Feld und so geht das erste Aufschlagspiel an Novak Djokovic. Djokovic - Kyrgios 0:0 Im weiteren Verlauf des Aufschlagspiels läuft es aber besser für Djokovic. Er legalisiert seinen Doppelfehler mit dem ersten Ass der Partie. Der Ball fliegt nach aussen und gibt ihm den ersten freien Punkt. Djokovic - Kyrgios 0:0 Es ist angerichtet! Novak Djokovic eröffnet das Wimbledon-Endspiel 2022 mit eigenem Aufschlag. Der Auftakt gelingt ihm nicht besonders gut, denn der Serbe startet mit einem Doppelfehler. Gleich geht es los! Die Spieler sind auf dem Center Court angekommen und spielen sich ein. Damit dauert es nicht mehr lange, bis das Finale beginnen wird. Favoritenrolle Djokovic krönt sich mit seinem 32. Grand-Slam-Finaleinzug zum alleinigen Rekordhalter, was die Endspiele angeht. Auch seine 20 Titel und seine langjährige Erfahrung als Weltranglistenersten sprechen eindeutig für den Serben. Interessant ist aber die Statistik des Head-to-Heads. Zweimal trafen die Protagonisten aufeinander und beide Partien konnte Kyrgios ohne Satzverlust für sich entscheiden. Die Matches liegen jedoch schon fünf Jahre zurück und fanden beide auf Hartplatz statt. Beste Feinde Nick Kyrgios und Novak Djokovic. Das passte lange überhaupt nicht zusammen. Oftmals attackierte Kyrgios den Routinier in den sozialen Medien, doch passend zum Finale schlagen beide Spieler versöhnliche Töne an. Spätestens seitdem der Australier Kyrgios den ungeimpften Serben Anfang des Jahres in der Debatte um dessen verweigerte Einreise zu den Australian Open unterstützte, herrscht entspannte Stimmung zwischen den beiden Tennisprofis. Wie entspannt zeigen beide nun ebenfalls in den sozialen Netzwerken. "Sind wir jetzt Freunde?" schrieb Kyrgios am Samstag noch, woraufhin die Antwort von Djokovic nicht lange auf sich warten liess. "Wenn du mich zu einem Drink oder Dinner einlädst, akzeptiere ich. P.S. Der Sieger von morgen zahlt", antwortete Djokovic. Ob es wirklich so harmonisch ablaufen wird, werden wir in wenigen Augenblicken erfahren. Djokovic will 21. Titel Auf der anderen Seite steht die pure Erfahrung im Bereich der Grand-Slam-Endspiele. Novak Djokovic hat in seiner Profikarriere bereits 20 Grand-Slam-Titel gewonnen, davon alleine sechs in Wimbledon. In elf weiteren gespielten Finals ging die derzeitige Nummer drei der Welt dazu nicht als Triumphator vom Platz. Novak Djokovic geht als Titelverteidiger in das heutige Finale. Im vergangenen Jahr konnte sich der Serbe in vier Sätzen gegen Matteo Berrettini durchsetzen, der in diesem Jahr aufgrund einer Coronainfektion auf das Turnier verzichten musste. Der 35-Jährige warf in den letzten zwei Wochen unter anderem Cameron Norrie und Jannik Sinner aus dem Turnier. Besonders der junge Italiener hat alles von ihm abverlangt und ihn über die volle Distanz gezwungen. Erstes Finale für Kyrgios Die Finalgegner könnten unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite steht der Australier Nick Kyrgios, der in seinem ersten Grand-Slam-Endspiel im Einzel steht. Im Doppel konnte er in diesem Jahr bereits erste Erfahrungen in einem grossen Finale sammeln. Zusammen mit seinem Partner und guten Freund Thanasi Kokkinakis krönten sich beide zu den Champions bei den Australien Open. Der 27-Jährige blickt auf insgesamt sieben Wimbledon-Teilnahmen zurück, von denen sein bestes Abschneiden bereits einige Jahre zurück liegt. Im Jahr 2014 ging es für ihn bis ins Viertelfinale. In diesem Jahr spielte sich Kyrgios in beeindruckender und gewohnt lauter Manier bis in das Halbfinale. Auf seinem Weg dorthin schickte er unter anderem Stefanos Tsitsipas und Christian Garin nach Hause. Im Halbfinale profitierte er davon, dass Rafael Nadal aufgrund eines Bauchmuskelrisses nicht antreten konnte. Herzlich willkommen Guten Tag und herzlich willkommen zum Herrenfinale an der Church Road. Um 15 Uhr werden Novak Djokovic und Nick Kyrgios auf dem Center Court erwartet.

© Getty Images Novak Djokovic, Nick Kyrgios

Es ist ein Traumfinale in Wimbledon! Novak Djokovic gegen Nick Kyrgios, es wurde von Tennisfans lange mal wieder erhofft, nun ist es so weit.

Djokovic steht dabei in seinem bereits achten Finale beim wichtigsten Turnier der Welt, sechs Mal hat er es gewonnen. Zuletzt bei den vergangenen drei Auflagen in 2018, 2019 und 2021 - Djokovic ist daher seit 27 Matches ungeschlagen im All England Club.

Sein Turnierverlauf in 2022: durchwachsen. Gegen Soonwoo Kwon gab er einen Satz ab, gegen Tim van Rijthoven und Cameron Norrie ebenso. Und gegen Jannik Sinner musste er einen 0:2-Satzrückstand drehen. Dennoch: Wirklich das Gefühl, dass Djokovic verlieren könnte, hatte man nie.

Kyrgios im ersten Wimbledon-Finale: Kriegt er die Nerven in den Griff?

Nick Kyrgios ist da eine andere Sache. Er stand nach einem schwachen Auftritt in Runde 1 fast schon vor dem Aus, siegte mit 7:5 im fünften Satz. Danach aber zeigte sich Kyrgios in toller Form, das Drittrundenmatch gegen Stefanos Tsitsipas ist vielen wegen allerlei Drama im Drumherum im Kopf geblieben, allerdings wurde hier auch fantastisches Tennis gespielt. Und Kyrgios: Zeigte am Ende starke Nerven, als er die letzten drei Ballwechsel mit super Aktionen gewann.

Wie es um die Nerven gegen Djokovic bestellt ist, im ersten Majorfinale überhaupt? Nach dem Halbfinalrückzug von Rafael Nadal ließ Kyrgios tief blicken, er habe kaum geschlafen, sei nervös - was sonst nie der Fall sei. Und hoffe nun, etwas zur Ruhe zu kommen.

H2H: Kyrgios führt gegen Djokovic mit 2:0

Im direkten Vergleich führt Kyrgios mit 2:0: In 2017 siegte Kyrgios in Acapulco und Indian Wells in zwei Sätzen gegen den Djoker, der damals allerdings eine kleine Krise durchlebte.

Wann kommt Djokovic gegen Kyrgios?

Das Wimbledonfinale 2022 zwischen Novak Djokovic und Nick Kyrgios ist für 15 Uhr angesetzt. Im TV und Livestream seid ihr bei Sky dabei - im Liveticker bei uns!