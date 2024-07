Wimbledon: Gauff siegt gegen Qualifikantin, Raducanu folgt

Coco Gauff hat gegen Sonay Kartal in der dritten Runde von Wimbledon 6:4, 6:0 gewonnen und steht im Achtelfinale des Rasenklassikers. Auch Emma Raducanu erreicht die nächste Runde mit einem 6:2, 6:3 gegen Maria Sakkari.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2024, 21:18 Uhr

© Getty Images Coco Gauff hatte gegen Sonay Kartal einige knifflige Situationen zu bewältigen.

Coco Gauff lieferte zur Beginn des Matches einen kontrollierten Auftritt ab. Das direkte Break für die US-Amerikanerin war auch der Nervosität von Sonay Kartal geschuldet, die jedoch mit zunehmender Spielzeit dem Tempo der Weltranglistenzweiten Paroli bot und den Rückstand zum 4:4 ausgleichen konnte.

Die Hoffnung der britischen Fans auf eine Sensation überdauerte dann jedoch nur das nächste Aufschlagspiel, in dem Coco Gauff wieder in Front gehen konnte. Trotz des erneuten Widerstands von Kartal ließ die Satzführung nicht mehr lange auf sich warten. Zu stark war die Dominanz der US-Open-Siegerin des letzten Jahres.

Raducanu folgt Gauff in das Achtelfinale

Im zweiten Satz zog Coco Gauff, die im gesamten Match einige Doppelfehler einstreute, das Tempo an und reihte drei Breaks aneinander.. Die Fehleranfälligkeit der Qualifikantin stieg im zweiten Satz deutlich, was den deutlichen Vorsprung der US-Open-Siegerin zudem begünstigte. Mit einem Ass beendete die Favoritin nach 61 Minuten die Partie und trifft nun auf Landsfrau Emma Navarro, die mit einem Dreisatzerfolg gegen Diana Shnaider in das Achtelfinale einzog.

Auch Emma Raducanu steht im Achtelfinale des Rasenklassikers. Gegen Maria Sakkari brillierte die Britin mit einer sauberen Vorstellung und ließ in 1:32 Stunden Spielzeit kein Break zu. Die aktuell 135. der Weltrangliste trifft in der Runde der letzten 16 Spielerinnen auf Lulu Sun, die als erste Neuseeländerin die vierte Runde in Wimbledon erreichte.

