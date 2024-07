Wimbledon: Lulu Sun schreibt Geschichte

Lulu Sun hat als erste Frau aus Neuseeland die vierte Runde in Wimbledon erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2024, 17:02 Uhr

Lulu Sun sorgt in Wimbledon 2024 für Aufsehen

Ältere Sportfans werden sich vielleicht erinnern: 1983 hat Chris Lewis das Endspiel in Wimbledon erreicht, ganz zum Titel hat es für den Neuseeländer damals gegen John McEnroe dann aber nicht gereicht. 41 Jahr später macht nun eine junge Landsfrau von Lewis an der Church Road auf sich aufmerksam. Denn Lulu Sun steht nach einem 7:6 (4) und 7:6 (8) gegen Lin Zhu aus China in der vierten Runde des dritten Majors des Jahres. Das war vor Sun noch keiner Frau aus Neuseeeland gelungen.

Der Sieg gegen Zhu kommt dabei nicht überraschend: Denn gleich zu Beginn des Turniers hatte Lulu Sun mit Qinwen Zheng die Nummer acht des Turniers eliminiert. Im Achtelfinale geht es für Sun nun entweder gegen Emma Raducanu oder Maria Sakkari.

Ebenfalls schon unter den letzten 16 steht Jasmine Paolini. Die Italienerin, vor wenigen Wochen noch im Endspiel in Roland-Garros gewann das erste Match auf Court1 gegen Bianca Andreescu mit 7:6 (4) und 6:1. Paolini wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Madison Keys und Marta Kostyuk.

Emma Navarro wiederum hat den Siegeslauf von Diana Shnaider beendet. Shnaider war mit der Empfehlung des Titels in Bad Homburg nach Wimbledon gekommen, musste sich Navarro aber mit 6:2, 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Navarro könnte im Achtelfinale auf Coco Gauff treffen.

