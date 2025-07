Wimbledon: Emma Raducanu begeistert - Vorjahresfinalistin Paolini ist raus

Publikumsliebling Emma Raducanu hat die dritte Runde beim Wimbledonturnier 2025 erreicht, dort trifft sie in einem Schlagerspiel auf die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini ist indes ausgeschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.07.2025, 21:21 Uhr

Raducanu gewann ihr Zweitrundenspiel gegen Ex-Siegerin Marketa Voundrousova nach einer souveränen Leistung mit 6:3, 6:3. Vondrousova hatte 2023 im All England Club gesiegt und sich zuletzt, nach langer Verletzungspause, wieder in Form gezeigt und das Turnier in Berlin gewonnen.

Raducanu aber spielte stark, fokussiert und entschlossen. Die US-Open-Siegerin aus 2021 hatte ebenfalls viele Verletzungen mitgeschleppt in den vergangenen Jahren, die Saison 2024 hatte sie außerhalb der Top 300 begonnen. Mittlerweile steht sie wieder unter den Top 40.

Nun geht es in einem Spitzenspiel gegen Aryna Sabalenka, die Nummer 1 der Welt. “Ich denke, da kann ich völlig befreit aufspielen”, so die überglückliche Raducanu nach ihrem Sieg.

Gauff, Pegula, Paolini, Zheng: Vier der Top 5 bereits raus

Ausgeschieden ist indes Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini, die mit 6:4, 4:6, 4:6 gegen Kamila Rakhimova verlor. Damit geht das Favoritinnensterben gnadenlos weiter: Durch das Aus von Paolini sind nunmehr vier der ersten fünf Spielerinnen der Welt ausgeschieden - Coco Gauff (Nr. 2), Jessica Pegula (Nr. 3), Paolini (Nr. 4) und Qinwen Zheng (Nr. 5). Und das alles nach nur zwei Runden.

Weiter ist derweil Australian-Open-Siegerin Madison Keys nach einem 6:4, 6:2 gegen Olga Danilovic, ebenso Naomi Osaka durch ein 6:3, 6:2 gegen Katerina Siniakova. Amanda Anisimova gewann mit 6:4, 6:3 gegen Renata Zarazua.

Donna Vekic, im letzten Jahr im Halbfinale, unterlag angeschlagen Cristina Bucsa mit 1:6, 3:6.

