Wimbledon: Heliovaara/Patten Doppelchampions nach Tiebreakkrimi

Harri Heliovaara und Henry Patten sind die neuen Wimbledonsieger im Doppelwettbewerb der Männer. Bei den Frauen sicherte sich die Kombination Katerina Siniakova und Taylor Townsend die Doppelkrone

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.07.2024, 23:47 Uhr

Die Zuschauer auf dem Centre Court bekamen nach dem Einzelfinale der Frauen einen echten Krimi geliefert. Harri Heliovaara aus Finnland, der seit vielen Jahren für den Kieler Stadtteilclub Suchsdorfer SV in der zweiten Bundesliga aktiv ist, siegte mit seinem britischen Partner Henry Patten in drei spannenden Sätzen gegen das australische Duo Max Purcell und Jordan Thompson.

Alle drei Spielabschnitte wurden im Tiebreak entschieden, die allesamt zusätzlich in die Verlängerung gingen. Dabei kam die Partie lange Zeit ohne ein Breakchance aus. Nachdem sich Purcell und Thompson den ersten Satz mit 9:7 im Tiebreak sicherten, lieferten beide Paarungen weiterhin eine starke Leistung bei den eigenen Aufschlagspielen ab. Der erste Breakball der Partie sollte dann auch direkt der Matchball für die Australier sein, den die finnisch-britische Kombination jedoch abwehren konnte. Kurz darauf folgte der Satzausgleich durch ein 10:8 im Tiebreak, nachdem Heliovaara und Patten zwei weitere Matchbälle vereitelten.

Auch im dritten Satz kamen Purcell und Thompson zu zwei Breakmöglichkeiten, doch erneut hatten ihre Gegner das richtige Rezept, um alles in der Reihe zu halten. In einem erneut engen Tiebreak, der bis zu zehn Punkten ausgespielt wurde, kamen dann Heliovaara und Patten zu ihrem ersten Matchball, den das Duo nicht nutzen konnten. Doch es brauchte nur zwei weitere Punkte, um nach Matchball eins die zweite Chance zum 11:9 zur Krönung zu nutzen. Beide Spieler gewannen in diesem Jahr bereits in Marrakesch und Lyon gemeinsam zwei ATP-Tourtitel, jetzt folgte nach 2:52 Stunden Spielzeit der größte Triumph der Karriere.

Sinakova und Townsend krönen sich

Bei den Frauen sicherten Katerina Siniakova und Taylor Townsend den Titel. Ebenfalls nach zwei Tiebreaks siegte das tschechisch-amerikanische Duo gegen Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe 7:6(5), 7:6(1) in 2:06 Stunden Spielzeit. Für Siniakova ist es bereits der dritte Wimbledon-Titel in der Doppelkonkurrenz. Ihre beiden vorherigen Triumphe feierte die 28-Jährige mit der heutigen Einzeltitelträgerin Barbora Krejcikova. Erst vor einigen Woche siegte sie auch im Finale der French Open mit Partnerin Coco Gauff. Insgesamt hat die Doppelexpertin bereits neun Grand-Slam-Titel im Doppel gesammelt.

Für Taylor Townsend ist der Sieg im Endspiel von Wimbledon gleichbedeutend mit dem ersten Grand-Slam-Titel. Die ebenfalls 28 Jahre alte US-Amerikanerin unterlag 2022 bei den US Open und 2023 bei den French Open jeweils in den Endspielen. An der Seite von Katerina Siniakova gelang nun der größte Karriereerfolg.