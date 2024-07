Wimbledon: Herzensbrecher Zverev und die Liebe der britischen Fans

Alexander Zverev wird am Samstag als sportlicher Favorit in die Begegnung mit Lokalmatador Cameron Norrie gehen. Und darf auch mit fairer Behandlung von den Tribünen rechnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.07.2024, 11:36 Uhr

© Getty Images Kommt gut beim britischen Publikum an: Alexander Zverev

Abgesehen davon, dass Alexander Zverev ein herausragend guter Tennisspieler ist, tut sich die deutsche Nummer eins auch in On-Court-Interviews mit schöner Regelmäßigkeit als großer Entertainer hervor. Oder als würdiger Verlierer, wie er vor ein paar Wochen in Roland-Garros nach der Niederlage gegen Carlos Alcaraz wieder einmal unter Beweis stellte.

Noch leichter gehen die Bonmots natürlich über die Lippen, wenn man davor einen sehr entspannten Arbeitstag erfolgreich hinter sich gebracht hat. So wie Zverev am Donnerstag gegen Marcus Giron. Wie schon in Runde eins gegen Roberto Carballes Baena auf Court 1. Und wieder unter dem geschlossenem Dach. Also bei den bestmöglichen Bedingungen für den ausgezeichneten Hallenspieler Alexander Zverev.

Zverev hat gegen Norrie alle fünf Matches gewonnen

Nun ist Wimbledon jenes Major, bei dem der gebürtige Hamburger noch die wenigsten tiefen Runs in die zweite Woche vorzuweisen hat. Was nichts daran ändert, dass er sich auch in London geliebt fühlt. Und sehr wohl weiß, dass diese Wertschätzung des Publikums am Samstag eine kleine Auszeit bekommt. Dann geht es in Runde drei nämlich gegen Lokalmatador Cameron Norrie.

Er wisse, dass er die Herzen der Fans brechen werde, erklärte Zverev noch auf dem Court nach seinem Sieg gegen Giron, aber: „Bitte, liebt mich danach wieder.“ Was keineswegs hochmütig von Seiten Zverevs war. Denn mit Blick auf die Bilanz gegen Norrie - fünf Siege in ebenso vielen Matches - wäre es eine famose Untertreibung zu behaupten, dass Alexander Zverev nicht als haushoher Favorit in diese Partie geht.

Zumal der Heimvorteil in Wimbledon ja ganz anders interpretiert wird als bei den übrigen drei Grand-Slam-Turnieren. Vor allem natürlich in Paris. Nein, Cameron Norrie wird die Unterstützung der meisten Fans genießen. Aber nach feiner britischer Tradition werden auch die Punkte von Zverev ausreichend gewürdigt werden.

