Wimbledon-Highlights & Kerber als Co-Kommentatorin - ab Montag auf Sky

Wimbledon fällt 2020 der Corona-Krise zum Opfer, bei Sky setzt man daher auf zwei Wochen mit großen Matches aus den vergangenen Jahren. Angelique Kerber wird zudem ihr Wimbledonfinale 2018 co-kommentieren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.06.2020, 16:57 Uhr

© getty Angelique Kerber, Wimbledon

Vom Montag, 29. Juni bis Sonntag, 12. Juli 2020 will man beim Pay-TV-Sender mit "Wimbledon-Legenden" auftrumpfen. Historische Finals, epische Duelle und unglaubliche Ereignisse aus den letzten Jahrzehnten sollen zu sehen sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sky zeigt täglich auf Sky Sport 3 HD rund 12 Stunden Spitzentennis, neben Zusammenfassungen gibt's Klassiker in voller Länge, unter anderem mit Roger Federer, Serena Williams, Björn Borg, John McEnroe, Andre Agassi, Boris Becker, Rafael Nadal, Martina Navratilova, Steffi Graf, Pete Sampras. Auch offizielle Filme und Dokumentationen stehen im Programm.

Und ein Kerber-Special: Im Interview mit Moritz Lang blickt Angie auf ihren Sieg 2018 zurück, alle sieben Spiele bis zum Titel gibt's zudem in voller Länge. Am Samstag, 11. Juli dann das Finale gegen Serena Williams - mit Kerber als Co-Moderatorin. Am Sonntag, 12 Juli ist zudem das Finale aus 1985 zwischen Boris Becker und Kevin Curren geplant, Becker holte damals mit nur 17 Jahren seinen ersten von drei Siegen auf dem Heiligen Rasen.

An jedem Montag steht zudem das Talk-Format „Kurz Cross – das Tennis Spezial“ um 18:30 Uhr auf Sky Sport News HD mit Spezialsendungen zu Wimbledon auf dem Programm.