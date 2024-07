Wimbledon: Swiatek nimmt Auftakthürde Kenin, Jabeur und Wozniacki dominant

Iga Swiatek hat ihren Wimbledon-Auftakt gegen Sofia Kenin erfolgreich gemeistert. Auch Ons Jabeur und Caroline Wozniacki folgten der Weltranglistenersten in die zweite Runde.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.07.2024, 21:46 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek startet mit einem Zweisatzerfolg gegen Sofia Kenin in das Turnier.

Der erste Auftritt von Iga Swiatek auf dem Centre Court von Wimbledon dauerte in diesem Jahr 79 Minuten. Nach einem holprigen Start akklimatisierte sich die Viertelfinalistin des letzten Jahres mit den Gegebenheiten auf dem Platz und dominierte bereits zum Ende des ersten Durchgangs die Partie.

Im zweiten satz nutzte Iga Swiatek dann ein schwaches Aufschlagspiel von Sofia Kenin, um die Weichen mit 6:3, 6:4 in Richtung zweite Runde zu stellen. Dort wartet am Donnerstag Petra Martic, die gegen Wildcard-Teilnehmerin Francesca Jones drei Sätze benötigte.

Jabeur und Wozniacki dominieren

In der zweiten Runde steht ebenfalls die Finalistin der vergangenen beiden Jahre. Ons Jabeur setzte sich in nur 55 Minuten gegen Moyuka Uchijima durch. Beim 6:3, 6:1 ließ die 29-Jährige ihrer Gegnerin keine Breakchance und ließ der Japanerin auch bei eigenem Serve nur selten Ruhepausen. In der nächsten Runde geht es nun gegen Qualifikantin Robin Montgomery weiter.

Auch Caroline Wozniacki, mit einer Wildcard im Hauptfeld dabei, hatte es zum Auftakt mit einer Qualifikantin zu tun. Und Wozniacki tat es beim 6:2, 6:0 Ons Jabeur gleich, denn die Dänin ließ kein einziges Break zu und konnte nach 54 Minuten den Arbeitstag beenden. Mit Leylah Fernandez, in zwei Sätzen gegen Lucia Bronzetti erfolgreich, dürfte die nächste Aufgabe jedoch anspruchsvoller daherkommen.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen