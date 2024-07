Wimbledon: Iga Swiatek und Elena Rybakina ziehen in die dritte Runde ein

Die beiden Titelanwärterinnen Iga Swiatek und Elena Rybakina sind am Donnerstag in Wimbledon in die dritte Runde eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 21:30 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek ließ Petra Martic keine Chance

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat in Wimbledon ohne Probleme die dritte Runde erreicht. Die Polin setzte sich am Donnerstag gegen die Kroatien Petra Martic mit 6:3 und 6:4 durch. Die 23-Jährige - beim Rasenklassiker noch ohne Titel - sah sich dabei mit keinem einzigen Breakball konfrontiert.

In der dritten Runde trifft Swiatek auf Yulia Putintseva, die Katerina Siniakova in drei Sätzen schlug. Im Achtelfinale könnte es die fünffache Grand-Slam-Siegerin dann mit der an Position 13 Jelena Ostapenko zu tun bekommen.

Rybakina muss gegen Siegemund kämpfen

Neben Swiatek zog mit Elena Rybakina eine weitere Titelanwärterin in die Runde der letzten 32 ein. Die Wimbledon-Siegerin von 2022 hatte mit der Deutschen Laura Siegemund einige Probleme, gewann am Ende allerdings mit 6:3, 3:6 und 6:3. Sie trifft nun auf Leylah Fernandez oder Caroline Wozniacki.

Außerdem erreichten am Donnerstag unter anderem Ons Jabeur, Danielle Collins und Elina Svitolina die dritte Runde. Mitfavoritin Jessica Pegula schied hingegen gegen Xinyu Wang aus.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen